Josef Ježek: Tradiční Evropa jde do kytek

Tento dnes sedmdesátišestiletý muž podnikl řadu výprav mezi indiány Latinské Ameriky. Kmen Jawalapitiů mu udělil titul Atapana, což znamená List zelené palmy. V tom článku se netají myšlenkou, že současný islám zničí Evropu, stejně jako bílí kolonizátoři zničili indiány.

Podle něho celý problém začal na pařížských barikádách v roce 1968, na kterých levicoví studenti bojovali proti zlu kapitalismu. Tyto studentské ideje prorostly postupně do většiny univerzit Západu a staly se „mantrou nové generace vědců i politiků“ Typickým představitelem této generace je Jožka Fischer, se svým vývojem od levicového teroristy po německého ministra.

V průběhu času se pod jednu „střechu“ postupně dostal militantní islám, davová migrace - ne nepodobná stěhování národů, prosazovaní islámské kultury na úkor naší křesťansko-židovské s jejími antickými kořeny, militantní feminismus, tlak na umělé navyšování potřeb jinak sexuálně orientovaných, útoky na tradiční rodinu. Konzervativní hodnoty, které sázejí na sociální funkci tradiční rodiny jako instituce, církev a lokální společenství jako základ lidského soužití, jsou opovrhovány, jejich nositelé a vyznavači společensky deklasováni a onálepkováváni těmi nejhoršími tituly. Vše spěje k jednomu cíli, jak ho označil britský historik Niall Ferguson: „Všechno má jednoho jmenovatele – je třeba dekonstruovat mrtvého bílého muže“.

Před třemi léty Zelený-Atapana uveřejnil článek, ve kterém Angelu Merkelovou nazval vůdcem genocidy bělochů, když se stala, jako jiní jí podobní, vítačem cizích etnik. Reakce se dostavily neprodleně. „V první řadě proti mně pláli osočováním z xenofobie mladí nadšenci, placení různými organizacemi s evropských fondů, stipendii, dotacemi a podporami. Exrektor Jiří Zlatuška, zřejmě vyrostlý na postulátech pařížských studentů-revolucionářů, mě v zápalu dokonce nazval Mengelem.“ (To je úroveň rádoby špičkového intelektuála!!) „Nikdo z nich ale nežil léta mezi cizími etniky v Africe, Americe a Asii, aby poznal na vlastní kůži, že vše má na tomto světě své místo a a nelze z toho dělat bramboračku babylonské věže!“

Stejně jako je běžné u indiánských kmenů v Amazonii, že každý příchozí se musí přizpůsobit a přijmout jejich kodex chování, už proto, že je host, mělo by toto pravidlo platit i o nově příchozích do evropského prostoru. Skutečnost je však jiná. „Cokoliv útočí proti tradiční rodině, proti evropské bělošské společnosti, je vysoce korektní a je třeba to přijmout jako novou normu, dogma. Marxismus sice selhal v ekonomice a prohrál s pravicí Západu, zato levice v novém hávu neomarxismu vede politiku světa.“

Bohužel této politické korektnosti se podvolily i elitní univerzity světa. Konzervativní vědci byli vyštípáni neomarxisty, kdokoliv vystoupí na jejich obranu, je znemožněn „lůzou na sociálních sítích“, které umožňují anonymně dehonestovat kohokoliv a jakkoliv. Bič upletený z nového dogmatu se podobá inkvizici.

„Tento bič nového dogmatu si ochočil politiky i vědce Západu, kteří chtějí být na výsluní a podílet se na rozdělování dividend národního bohatství. Pokud tu za padesát let bude třeba nadvláda musulmanů, nechají si tyto evropské elity rychle narůst plnovousy a budou nosit šátky či turbany, jen aby si zachovali podíl na moci“. A já dodávám i penězích.

Z této ne zcela nemožné perspektivy mrazí. Vize, o které hovoří starý zkušený a moudrý muž Mnislav Zelený – Atapana, není příliš optimistická, leč bohužel značně pravdivá. Je jen na nás, jestli dovolíme, aby mor politické korektnosti prorostl i do naší společnosti. Zatím se mi zdá, že k tomu máme dost slušně našlápnuto! Proto jsem si dovolil použít jeho myšlenky v tomto sloupku.

