Karol Hrádela: Analýza, věnovaná účelovým trestním stíháním, prokazatelně existuje

I mne by zajímala zpráva o trestních stíháních na objednávku, o které všichni hovoří. Zejména by mne zajímalo, jak kolega Michálek ví, co je ve zprávě, jejíž obsah uvádí, když se k ní údajně nedostal.

Kolega Michálek v Poslanecké sněmovně prohlásil: "Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážený předsedo vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych zahájil svoji interpelaci na téma analýzy o trestním stíhání. Jde o záležitost, kterou jsem probíral už na minulé interpelaci, která byla k paní Benešové. A v té věci jsem žádal, aby zveřejnila oponentní zprávu, kterou zpracovala pro prezidenta republiky a ta se týkala toho, jakým způsobem je možné si v České republice objednat trestní stíhání. " Jak ví, že se zpráva týkala toho, jakým způsobem je možné si v České republice objednat trestní stíhání? Na základě čeho to poslanec tvrdí?

Poslancem uváděný obsah zprávy Benešové popírá nejen Benešová, ale i Babiš. Ten řekl: "Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. Je to stále dokola. Tady v mediálním prostoru bylo řečeno, že existuje nějaká analýza o trestních stíháních na objednávku. A není to pravda, není to pravda. Žádná taková analýza neexistuje. Takže to, co bylo v médiích, není pravda. Samozřejmě komu to vyhovuje, tak to stále opakuje. A to, o čem mluví pan poslanec Michálek, je oponentní materiál ke zprávě ministra spravedlnosti určený pro jednání expertní skupiny v Lánech dne 17. 3. A je to oponentní materiál ke koncepci a cílům Ministerstva spravedlnosti se zaměřením na Státní zastupitelství.

A tenhle materiál vypracovala paní Benešová jako poradkyně pana prezidenta a v tom čase nebyla ve vládě ani v podstatě neměla nic společného s vládou, ani se státem. Takže to dělala jako poradkyně pana prezidenta, bylo to pro něj. A není pravda, že by to byla analýza o trestních stíháních, jak se to stále tady někdo snaží opakovat.

A já jsem k tomu už jednou vystoupil a řekl jsem, že v rámci toho materiálu jsou tam asi dvě nebo tři věci, kde se skutečně mluví o stíhání na objednávku. Jsou dvě kauzy - Beretta a Neograph. A je taky zajímavé, že konečně i nejvyšší státní zástupce to vlastně komentoval a řekl - ano, je to sice pravda, všichni to odmítali předtím, ale zkrátka ty lidi, kteří to udělali, jsou stíháni. "

Jinými slovy, ani Babiš a ani Benešová netvrdí o dokumentu, že obsahuje, jakým způsobem si lze objednat trestní stíhání. Podle Babiše dokument zpracovaný Benešovou hovoří ve dvou věcech o stíhání na objednávku. To je však něco zcela jiného, než analýza či oponentní zpráva o tom. jak si objednat trestní stíhání. Na položenou otázku bych jako Babiš odpověděl zřejmě pravdivě a stručně tak, jak si takováto nesmyslná otázka zaslouží: Pokud je mi známo, Benešová žádnou analýzu či oponentní zprávu, kterou chcete, nezpracovávala a pokud tvrdíte opak, prokažte to a nemaťte veřejnost.“

Prokazatelně existuje analýza věnovaná účelovým trestním stíháním. Není mi však známo, že by takovouto analýzu zpracovala či se na ní podílela Benešová. Přesto se však o její analýze, jak si objednat trestní stíhání mluví, aniž by ona sama kdykoliv připustila, že takovouto analýzu vytvořila. Možná by nám ti, co toto tvrdí, mohli vysvětlit, jak ví, co je obsahem něčeho, čeho se teprve domáhají.

Pokud snad někdo tvrdí, že účelová trestní stíhání neexistují, tvrdit to může. Pravděpodobně na nejbližší vědecké konferenci v oblasti trestního práva v tomto měsíci vystoupím s příspěvkem nazvaným Účelová trestní stíhání v České republice. Již se na konferenci těším.

