Karol Hrádela: Česká televize a zdanění církevních restitucí

Dostal jsem dotaz, kdo bude v zítřejším pořadu Máte slovo k zdanění církevních restitucí. Ani jsem nevěděl, že toto téma se bude projednávat. Tak jsem se podíval na webové stránky pořadu. Je tam uvedeno:

"Církevní restituce – zdanění náhrad

Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o zdanění náhrad za nevydaný majetek církvím. Diskutovat budou: Daniel Herman – bývalý ministr kultury, KDU-ČSL, Stanislav Grospič – místopředseda KSČM, Jiří Mašek – poslanec ANO, Karel Štícha – ředitel správy majetku Arcibiskupství pražského, Jan Petr Vinš – generální sekretář Ekumenické rady církví, a další."

Možná by někdo očekával, že tam budou profesionálové proti profesionálům – například na straně kritiků zákona a podporovatelů jeho změny profesor Pavlíček, nebo ti, kteří jako poslanci nemohli vystoupit a byli dokonce zbaveni možnosti hlasovat o schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, protože byl zákon přijat po vyhlášení přestávky, o čemž chtěli svědčit i u Ústavního soudu, ale ten jim to neumožnil, přestože mu to bylo navrženo a oni byli v soudní síni přítomní, nebo ti, kteří si zakoupili majetek, o který nyní přišli na základě žalob církevních právnických osob. Žádný z nich však není na webu České televize uveden. Místo toho se zde píše, že jde o: "snížení náhrad, které má stát zaplatit za nevydaný majetek", přitom jde o zdanění vyrovnání, tj něco podobného, jako když uzavře kdokoliv s kýmkoliv dohodu o narovnání a má z ní příjem. Tento příjem se snad nedaní?

Pokud si rozeberu vystupující, tak na straně odpůrců zdanění stojí 3 profesionálové spojení s církvemi: a) bývalý ministr a kněz a zároveň mluvčí biskupské konference, b) ekonom a ředitel správy majetku Arcibiskupství pražského a c) duchovní starokatolické církve a zároveň generální sekretář Ekumenické rady církví. Proti těmto třem špičkovým profesionálům se postavili lidé, kteří sic přichází s církevní a daňovou problematikou do kontaktu, ale podobně jako s mnoha jinými (školství, bezpečnost, obrana, zdravotnictví, životní prostředí . zahraniční problematika atd.), protože to vyžaduje jejich zvolení za poslance našeho Parlamentu. Je to stejné, jak když by se k zemědělství vyjadřovali poslanci, kteří působili dříve jako učitel hudby a architekt a proti nim stáli tři profesionálové spojení se zemědělstvím typu bývalého ředitele České plemenářské inspekce. ekonoma a tajemníka Asociace soukromého zemědělství ČR a jako třetí například předseda Zemědělského svazu České republiky. Asi by si o takovém výběru účastníků každý něco pomyslel a říkal by si, jak je to vyvážené. Možná by se i ukazováček se několikrát při hodnocení výběru diskutujících dotknul čela.

Proti třem profesionálům v oblasti církví bude stát a) právník a před svým zvolením za poslance úředník obce a b) lékař ze Zdravotnické záchranné služby. Prostě, aniž bych se jich chtěl dotknou, z povahy věci odborníci na majetkové a daňové otázky, lidská práva a církevní problematiku na slovo vzatí.

Česká televize samozřejmě církve na úkor ostatních neprosazuje, pořádá přeci debaty k církevním otázkám. Dbá na vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnost. Všichni lidé si jsou v České televize rovni - věřící i nevěřící. A tak určitě kromě náboženského vysílání vysílá i pořady církve kritizující, do diskusí vybírá rovnocenné účastníky atd. Nebo snad ne?

Přestože tento příspěvek může někdo považovat za kritiku České televize, musím alespoň ocenit, že proti silné přesilovce budou moc alespoň trochu zaznít jiné názory. Většinou se jim Česká televize úspěšně vyhýbá a od skutečných problému dosti rychle mizí a zakrývá je nedůležitými malichernostmi.

Psali jsme: Senátor rebel z ČSSD. Odmítá zdanění církevních restitucí, v rozhlase vysvětloval důvody Senátoři klubu STAN: Připravili jsme ústavní žalobu na zrušení dodatečného zdanění církevních restitucí Jiří Baťa: Tak si to shrňme aneb co by ještě církev (ne)chtěla Dominik Duka: Kam půjde tato salámová metoda vytvářená KSČM dále?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV