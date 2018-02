Kondolenční prohlášení k úmrtí Karla Slezáka

Z místnosti pak byli vykázáni několika jinými návštěvníky, kteří se pokoušeli podat první pomoc kolegovi v nouzi. Jeden z těch, kdo vykázal novináře ze salonku, byl pan ing. Karel Slezák, taktéž novinář, člen Syndikátu novinářů. Tato organizace nejen že nezasáhla proti neetickému jednání bulvárních reportérů v okamžiku zdravotního ohrožení člověka, ale vzápětí "potrestala" ing. Slezáka vyloučením ze svých řad. Tato série nešťastných událostí vyústila v náhlé úmrtí pana ing. Karla Slezáka.

V uplynulých hodinách spontánně vzniklo prohlášení provázené kolektivní kondolencí pozůstalým po ing. Karlu Slezákovi. Vyjadřuje se zde - jednoduše řečeno - pohoršení nad tím, že slušnost, morálku a elementární humanitu v naší společnosti vystřídal mediální a politicko-mocenský zákon džungle.

Jen během víkendu 10.-11. února toto prohlášení podepsalo víc než 150 osob, od veřejně známých odborníků, publicistů, pedagogů, vědců, spisovatelů – po tzv. „normální“ lidi – z technických a jiných profesí – až po důchodce, většinou rovněž s vysokoškolským vzděláním. Uvádíme to pro případ, kdyby někdo z tzv. mainstreamových médií chtěl tuto spontánní aktivitu „odmávnout“ poukazem na to, že je to jen nějaká akce nějakých penzistů, kteří stejně, jak řekl jinými slovy nedávno pan Pehe, časem přestanou překážet.

Kdyby se někdo chtěl připojit k prohlášení a kondolenci, může tak učinit na speciálně zřízeném emailu prohlaseni2018@seznam.cz.

Kondolenční listina bude předána pozůstalým ing. Karla Slezáka.

Prohlášení českých novinářů a dalších občanů k úmrtí ing. Karla Slezáka

V Praze 8.2.2018

My, níže podepsaní, vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině zesnulého kolegy novináře ing. Karla Slezáka. Jeho jednání při událostech v hotelu TOP 27. 1. 2018 chápeme jako snahu pomoci jinému kolegovi ve zdravotním ohrožení, což patří k elementárním etickým parametrům nejen výkonu novinářské profese, ale obecně lidského chování a jednání. Fakt, že se někteří jiní novináři snažili z celé události vytěžit jen bulvární zpravodajství bez ohledu na humanitární kontext, naopak považujeme za nemravný a porušující všechny novinářské kodexy a pravidla. To, že pana ing. Karla Slezáka za jeho snahu pomoci kolegovi vyloučil ze svých řad Syndikát novinářů, je zcela nepochopitelné a tuto organizaci naprosto zahanbující. Nemůžeme nikoho vinit z toho, že pan ing. Karel Slezák již není mezi námi, ale uvedené okolnosti svědčí o tom, že v naší společnosti nepanuje shoda, mravnost a humanita, ale jen zápas o vliv a moc za každou cenu. To je smutný výsledek bezmála třiceti let vývoje demokracie v naší zemi.

Čest památce ing. Karla Slezáka!

Psali jsme: Příbuzní novináře Karla Slezáka zveřejnili příčinu jeho náhlého úmrtí Jan Ziegler: Karel Slezák zemřel, byl to člověk Uštvali jste ho. Zlá dohra smrti Karla Slezáka Zemřel novinář Karel Slezák, proslavený svými pěstmi po prezidentských volbách. Kamarád viní z jeho smrti...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV