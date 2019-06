LIGA LIBE: Do Senátu dorazí těžká váha - metrák podpisů petice 100 000 občanů, požadujících zakotvení ústavního práva na zbraň

"To, že bezpečnost hraje pro občany stále důležitější roli je poznat nejen dle mediálního zájmu a témat voleb posledních let, ale my to jasně vidíme i z toho, že u naší předchozí petice »Proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU« trval sběr a překonání hranice 100 000 podpisů čtyři roky v letech 2014-2018, zatímco tato nová petice dosáhnula 100 tisíc podpisů za jediný rok, přičemž se jedná o opravdové papírové podpisy s náležitostmi dle petičního zákona. Nejedná se tedy o žádnou online petici, kterou by jinak nebylo problém elektronicky šířit a "naklikat" v mnohonásobně větším množství.

Mezi častými petenty jsou rodiče dětí, kteří ani nemají zbrojní průkaz

Zajímavé je, že se nejedná jen o podpisy držitelů zbraní, myslivců a sportovních střelců, jak by se někdo mohl domnívat, ale při sběru podepisovaly i desetitisíce občanů nemajících vůbec zbrojní průkaz, od mládeže až po nejstarší seniory. Překvapivě často a ochotně podepisovaly i maminky s kočárky. Je potěšitelné, že i všichni tito občané z řad laické veřejnosti si přejí zachování bezpečnosti a skvěle nastavených českých zbraňových zákonů, a plně se ztotožňují s myšlenkou ústavního práva na zbraň," uvedl Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., prezident organizace LIGA LIBE.