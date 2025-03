Ladislav Jakl: Vláda končí, tak zrychluje

09.03.2025 13:05 | Glosa

Za zhruba 200 dnů u nás proběhnou volby do Poslanecké sněmovny. Nikdo dnes nemůže vědět, jak konkrétně dopadnou, ale podle všeho přinesou významné mocenské změny. Podle jednoho z posledních průzkumů veřejného mínění by síly dnešní vládní koalice získaly ne 105 mandátů, jako mají dnes, ale jen 68. To by byla změna od podlahy.