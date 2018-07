Ladislav Žák: Evropské hodnoty trochu jinak…

Každý se může na ten pořad podívat, nebudu ho komentovat ani hodnotit. Zmíním jenom účast think-tanku „Evropské hodnoty“, jehož zástupkyně v obrazových vstupech kupodivu velmi objektivně komentovala hodnotovou orientaci současného islámu. Nikdo z přítomných v pořadu netvrdil, že snad bychom se bez islámu v Evropě neobešli.

Zaujala mě myšlenka o evoluci etiky, která v pořadu zazněla krátce po jeho začátku. Toto slovní spojení by ve svém plném významu mohlo znamenat, že nám tzv. „evropské hodnoty“ nejsou odněkud seslány, nejlépe od Boha shůry nebo z hory, nejsou nám dány z Berlína či Bruselu, nejsou to modly, o kterých nám někdo odněkud a hlavně odjinud pořád káže. Znamenalo by to, že to jsou hodnoty, živá pravidla, která si od nepaměti vytváříme my sami mezi sebou, abychom dokázali společně i vedle sebe v klidu žít, ale také se postavit na odpor, kdyby nějaký přivandrovalec z čista jasna chtěl, aby bylo hned po jeho…

Existence skutečné evoluce etiky by znamenala, že všelicí věrozvěsti evropských hodnot nemají žádné právo kázat o nich nám, jejich tvůrcům. Znamenalo by to, že se nemusíme hned přizpůsobovat příchozím a jejich hodnotám, ale neměli bychom jim ani bránit v tom, aby se společně s námi zapojili do debaty a tvorby hodnot společných. Minimálně bychom jim neměli bránit v tom, aby nám takovou debatu slušně nabídli. Je to prastaré právo příchozích. Měli bychom takovou nabídku přijmout, protože v takové debatě nejsnadněji poznáme, jaké jsou skutečné pohnutky příchozích, a můžeme se podle toho zachovat, včetně toho, že je poženeme svinským krokem tam, odkud přišli.

Měli bychom vnímat EU jako rámec pro takovou debatu a nikoliv jako kazatelnu, na kterou lezou opilci, věrozvěsti, fanatici a magoři všeho druhu, aby nám kázali o hodnotách. Jakkoliv EU vypadá tímto prizmatem opravdu odporně, a shora z ní padají opravdu těžko uvěřitelné s…ky, dole v jejím rámci se dá v rámci obchodní i kulturní výměny, obyčejné lidové diplomacie udělat mnoho dobrého.

Ono se dá něco opravdu dobrého udělat většinou jen zdola, shora se dá dobro spíše jenom páchat, a je to ke všemu většinou parodie na dobro. Za to se dá shora docela dobře páchat skutečné zlo… Přesto nelze jenom zdola debatovat a tvořit nebo shora kázat a řídit.

Obojího je třeba přiměřeně a spojit obojí je buď výsledkem velkého umění či náhody, nebo evoluce v podobě dlouhé řady pokusů a omylů…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Ladislav Žák: Nová doba…?!? Ladislav Žák: Poplach… Ladislav Žák: Merkelová zachráněna, kvóty nehrozí, ale řešení problému neexistuje… Ladislav Žák: Německo v pubertě…?!?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV