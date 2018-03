Ladislav Žák: Proč?!

12.03.2018 12:11

Obraz společenského a politického dění v naší zemi u mě vyvolává řadu otázek, které, jak už to tak u otázek bývá, začínají kouzelným slůvkem „proč“. Omlouvám se všem, pro které to otázky nejsou, kterým je to prostě jasné jako facka.