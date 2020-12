Lipenští podnikatelé Vládě ČR: Nejsme Alpy s kabinkovými lanovkami, nechte nás lyžovat

reklama

Za absurdní nesmysl považují podnikatelé na Lipensku vládní usnesení o zákazu otevření lyžařských areálů pro sjezdové lyžování. V uzavřených prostorech se lidé mohou setkávat ve velkém, ale uzavírají se sjezdovky na horách a v přírodě. Lipenští podnikatelé apelují na Vládu České republiky, aby uvolnila provoz lanovek a sjezdovek, na kterém je tato oblast ekonomicky závislá!

Podle protiepidemického systému PES je celá země ve 3. stupni. Za stanovených podmínek jsou otevřeny hotely, restaurace, herny, sportoviště, koupaliště, zoologické zahrady, muzea a galerie. Děti chodí do škol, jsou otevřena nákupní střediska, městská veřejná doprava funguje bez omezení. Všude tam se lidé setkávají ve velkých koncentracích v uzavřených prostorách.

Ve stejný čas, Vláda ČR svým usnesením č. 1262 zakázala užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností, čímž zablokovala provoz lyžařských středisek. Pro značnou část Lipenska, kde jsou ubytovatelé, restauratéři, půjčovny a veškeré další související služby závislí na příjezdu lyžařů sjezdařů, je vládní nařízení v kontextu s celkovým rozvolňováním nejenom nepochopitelné, ale likvidační. Další uzavření ohrožuje zimní sezónu, na které je příhraniční region Lipenska závislý. Z regionu příhraničního regionu kvůli ztrátě pracovních příležitostí v posledních 15 letech odešla celá 1/3 obyvatel. Další omezování a odliv obyvatel si region nemůže dovolit.

Každá zde žijící rodina je buď zcela, nebo částečně závislá na cestovním ruchu. Ať již se jedná o podnikatele, nebo o zaměstnance. Stejně tak na cestovním ruchu a podnikání jsou závislé veřejné rozpočty obcí. Zákaz provozu lyžařských areálů nelze vnímat jinak, než jako zásadní porušení pravidel PES. Zástupci Turistického spolku Lipenska chápou složitost situace, jsou připraveni dodržovat striktní pravidla, která umožňují provoz, ale nehodlají se smířit s nařízeními, která logicky nedávají smysl.

„Na jedné straně se rozvolňuje ve městech, ale na horách, kde je nejvíce čistého vzduchu prosyceného zdraví prospěšnými lesními silicemi si nemůžete zalyžovat na sjezdovce, kde hustota lyžařů ani v plné sezóně nepřevyšuje 1 osobu na 150m2?“, kroutí nevěřícně hlavou Jiří Mánek, předseda turistického spolku Lipenska, který sdružuje 11 obcí a 70 podnikatelských subjektů v regionu od Stožce po Rožmberk. A rozzlobeně dodává „Ve městě jezdí přeplněná městská doprava, lidé stojí hromadně fronty v uzavřených obchodních domech, ale tady, kde žije na kilometr čtvereční 1,6 člověka, máme zakázáno užívat a provozovat lyžařské vleky pod širým nebem. Proč? Stejně tak naše otevřené lanovky nemůže nikdo srovnávat s kabinkami na lanovkách v Rakousku.“

BOX: Lipenská oblast V oblasti s rozlohou přes 177.000 km2 dnes žije 11.321 obyvatel (tj. 15,7 obyvatel na 1km 2, pro srovnání, Praha 2538 obyvatel / km2, ČR 133 obyvatel / km2. Mongolsko 1,7 obyvatele na km2, Obec Stožec nebo Přední Výtoň, dvě obce Lipenska, mají 1,6 obyvatele na 1 km2)



Ještě v roce 2005 na Lipensku žilo 16.649 obyvatel, tedy za 15 let odešla z oblasti celá 1/3 obyvatel kvůli zániku pracovních míst.



V regionu je téměř 11.000 lůžek



Za rok cca 1.200.000 přenocování, to svým rozsahem představuje turistickou destinaci globálního významu



Počet jednodenních příjezdů dosahuje téměř 4.000.000 osob za rok

„V současné situaci je tento zákaz smrtící pro celé Lipensko. Skutečnost, že na horách je nejbezpečněji platí v podobných situacích staletí. Zákaz lyžování je ve chvíli, kdy otevíráme téměř všechny indoorové aktivity nepochopitelný. Fronty u vleků lze řídit snáze a efektivněji než fronty u pokladen či pultů supermarketů. Navíc když v Rakousku zavřou lanovku, tak mají jisté kompenzace ztrát, to u nás nehrozí,“ říká Zdeněk Zídek, starosta obce Lipno nad Vltavou.

„Vnímáme celou epidemickou situaci a obtížnost rozhodnutí, ale jsme připraveni otevřít a nemáme dosud jasně dané podmínky, za jakých tak můžeme učinit. Vláda tak drží v nepříjemném napětí nejen nás provozovatele, ale i většinu našich zaměstnanců,“ komentuje obtížnou situaci generální ředitel Skiareálu Lipno Matěj Kratochvíl.

„Jako zástupce lyžařské půjčovny ve Frymburku a příhraničního lyžařského areálu Hochficht, který ročně navštíví okolo sto tisíc českých lyžařů, z nichž naprostá většina je ubytována v českých penzionech okolo Lipenska, si jednoznačně přejeme, aby byl umožněn zimní turistický ruch včetně provozu lyžařských středisek Lipno a Frymburk, která jsou pro zimní sezónu klíčová,“ říká Martin Řezáč ze společnosti Lipno Marketing a zároveň zastupitel městyse Frymburk.

„Pevně věříme, že vláda bude jednat rozumně a logicky a umožní zprovoznění lanovek, vleků a sjezdovek. Sjezdové lyžování za rozumných režimových opatření je přece z hlediska rizika možného přenosu virové nákazy daleko bezpečnější než nakupování v uzavřených obchodních centrech. Při důsledném nošení roušek či šátků přes ústa a nos a rukách v rukavicích pod širým nebem je přeci riziko minimalizované na naprosté minimum. V okamžiku, kdy by nedošlo ke zprovoznění lyžařských areálů, nemá smysl držet na horách otevřená ubytovací zařízení. Lidé sem jezdí především na pobyty spojené s lyžováním na zdravém horském vzduchu. Bez možnosti si zalyžovat by obsazenost poklesla na takovou úroveň, že by nebylo možné pokrýt ani provozní náklady,“ říká Luboš Krejza, provozovatel společnosti Lipno Lake Resort.

„V okamžiku, kdy by nebylo povoleno lyžování, nemohli bychom otevřít naše půjčovny sportovních potřeb, které jsou na tento zimní sport pevně navázány. Již jsme investovali mnoho peněz na nákup vhodných dezinfekčních prostředků a pomůcek pro každodenní dezinfekci lyžařských bot i přileb, zavedli režimová opatření pro dodržování prostoru 15m2 na 1 osobu i pro případné posečkání venku před půjčovnou. Jsme plně připraveni fungovat dle platných vládních nařízení. To vše by bylo naprosto zbytečné. O nyní již devastujících ekonomických dopadech nemluvě,“ říká Veronika Hrabalová, manažerka společnosti Lipno Centrum - největší sítě půjčoven na Lipensku. „Vzhledem k tomu, že jako služby můžeme mít již od čtvrtka otevřeno, nevztahují se na nás kompenzace a náklady na mzdy, nájmy, energie. Budeme to vše muset hradit ze svého, ale kde na to vzít, když bez lyžování sem zamíří minimum hostů?“ doplňuje Veronika Hrabalová

„Naše část Lipenska je spíše pro běžkaře. Přesto naši hosté velmi rádi využívají malou sjezdovku s vlekem v Českých Žlebech, kterou máme kilometr od hotelu. Zdá se mi nepochopitelné, že lidé mohou chodit po městech nakupovat, jezdit přeplněnou městkou dopravou, ale nemohou lyžovat na malém vleku v lese na Šumavě. Co více by pro své zdraví měli udělat?!“ říká Dagmar Šubová, ředitelka hotelu České Žleby, který leží v Národním parku Šumava.

„Právě to, že budou alpská střediska zavřená, považuji za velikou příležitost pro domácí cestovní ruch, který potřebuje vzpruhu. Lidé by měli být motivováni, trávit čas v rodinném kruhu na horách raději, než ve frontách obchodních center velikých měst,“ uvedl Vladimír Šlajch, manažer z rezortu Lipno Lake Side Village poblíž Frymburku.

„Bohužel a to nejen v této problematice o nás rozhoduje vláda a její úředníci, kteří sedí na ministerstvech v Praze a mnozí z nich vůbec neví, že jejich mzdy, které pobírají ve výši 100% po dobu celého roku zajišťujeme my, svým podnikáním, ve kterém nám teď brání. A to i přes fakt, že se jedná o horské polohy s minimálním osídlením obyvatel,“ říká Vladimír Šlégr z horského hotelu Lesovna na Svatém Tomáši.

Psali jsme: Premiér Babiš: Hlavní problém je management fronty na vlek Cvičit v rouškách? Lidé se budou dusit. Majitelé fittness center nechápou Otevřít sjezdovky? Jednota není ve vládě, ani v Evropě Turistický spolek Lipenska: Na Lipensku roste počet otužilců, je to jejich boj proti koronaviru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.