Lubomír Man: Víte, že u nás máme Centrum pro výzkum míru, paní Müllerová?

„Nepovídejte, milostpane. To se snad dá mír nějak zkoumat? A já pitomá husa si až dodneška myslela, že mír buďto je, anebo není, což je tak asi všechno, co se na něm dá vyzkoumat.“

„No a z toho je právě vidět, jak jste zaostalá, paní Müllerová. Protože mír je kromě toho, co všichni známe, taky nová vědní disciplína, v které se můžete stát docentem nebo doktorem, či dokonce i profesorem dřív, než lousknete prsty. No a právě taky pro tuto svou vlastnost mír jako vědní obor též vznikl. Protože lidí, co chtějí být tituly ověnčenými vědátory, je mnoho, a vědních oborů, ze kterých by ti vědátoři mohli vzejít, se naopak nedostává.“

„Tak to pro tohle to Centrum pro výzkum míru u nás vzniklo? Tak to tedy pozdravpámbu, pane Švejk. To se staneme všichni vědátory a řepu nebude mít kdo okopávat?“

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5377 lidí

„Žádný strach, paní Müllerová. Na tuhle štrapáci už jsou stroje. A snad jste stačila postřehnout, že já jsem řekl, že mír jako vědní disciplína vznikl taky pro svou vlastnost obstarávat ctižádostivým lidem tituly, a nikoli jen pro tuto svou vlastnost. Což neznamená nic jiného než to, že v případě založení míru coby vědní disciplíny šlo též o účel a smysl tohoto zařízení, a nejen o výrobu dalších akademických titulů.“

„Teď vám nerozumím, pane Švejk. O jakém účelu to mluvíte?“

„Pohleďte, paní domácí. Vir kovid se zkoumá nejen proto, aby se prozkoumal, ale též proto, aby se potlačil. Nějakým nově vynalezeným lékem nebo nově vynalezenou očkovací látkou. No a třeba zvyky slonů se zkoumají nejen proto, aby se prozkoumaly, ale též proto, aby se těm slonům pomohlo, protože pytláci je pro jejich kly porážejí jak na běžícím pásu. Už tomu rozumíte?“

„Zdá se mi, že mi začíná svítat, milostpane. Takže kápněte božskou. O jaký účel v případě zkoumání míru u nás jde? O to mír potlačit, nebo mu pomoct?“

„No těžko se mi to říká, ale podle toho, že chcimír se i s přispěním oficiálních médií stal u nás nadávkou, bych jednoznačně tipoval možnost první. Ale já už letím, paní Müllerová. Dnes bude U kalicha veselo. Jakýsi nový výrobce piva tam přiveze sud a bude se konat bezplatná ochutnávka. To tedy bude něco!“

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

