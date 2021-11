Lubomír Šimek: Volební koalice vs. skutečné přání voličů

reklama

Z volebních statistik odpověď nezískáme. Lze k ní však dospět nepřímo - rozdělením hlasů pro koalici na jednotlivé koaliční strany podle počtu získaných mandátů. Není to přesné, ale to zkreslení je v podstatě zanedbatelné. Vysvětlím na příkladu koalice PirStan. Ta získala (oficiálně) 839.776 hlasů a 37 mandátů, z toho 33 pro Stan a 4 pro Piráty. Na jeden mandát tedy 22.697 hlasů. Z toho vyplývá, že Stan získalo 749.001 hlasů a Piráti 90.787 hlasů. Z celkového počtu 5.375.090 voličů tak Pirátům dalo hlas pouhé 1,7 procenta voličů. Po připočtení "propadlých hlasů" mají Piráti v Poslanecké sněmovně 2 procentní zastoupení, i když 98,3 procenta voličů je ve volbách odmítlo. Pokud by ve volbách vystupovali samostatně, vůbec by se do Poslanecké sněmovny nedostali. Přesto - v přímém rozporu s přáním voličů - mandáty získali a dokonce získali v Poslanecké sněmovně funkce a zřejmě je získají i v rodící se vládě.

Čtyři zástupci Pirátů dostali celkem 71.333 preferenčních hlasů, z toho Richterová 32.888, Bartoš 14.646, Michálek 13.613 a Kocmanová 10.186. Tvrzení, že Stanaři "vykroužkovali" Piráty je tedy zcela liché - Piráti a jejich příznivci kroužkovali "jak o dušu" (viz celkový počet hlasů pro Piráty).

Když stejným způsobem přepočítáme hlasy pro jednotlivé strany volebních koalic, pak ve volbách získaly strany:

ANO 1.458.140 hlasů tj. 27,12 %, v PSP 72 mandátů tj. 36 %,

ODS 715.391 hlasů tj. 13,3 %, v PSP 34 mandátů tj. 17 %,

KDU ČSL 483.941 hlasů tj. 9 %, v PSP 23 mandátů, tj. 11,5 %,

SPD 513.910 hlasů tj. 9,56 %, v PSP 20 mandátů, tj. 10 %,

TOP09 294.573 hlasů tj. 5,5 %, v PSP 14 mandátů, tj. 7 %,

Piráti 90.787 hlasů tj. 1,7 %, v PSP 4 mandáty, tj. 2 %.

Do proběhlých voleb zásadním způsobem zasáhl Ústavní soud, který řešil stížnosti bývalé opozice na to, že k získání mandátů pro jednotlivé strany vedl výrazně rozdílný počet hlasů. Podívejme se tedy na to, zda tento zásah vedl k nápravě.

Ve volbách 2017 bylo pro získání jednoho mandátů třeba

Stan 43.693 hlasů

TOP09 38.402 hlasů

KDU ČSL 29.364 hlasů

KSČM 26.207 hlasů

Piráti 24.836 hlasů

ČSSD 24.556 hlasů

SPD 24.481 hlasů

ODS 22.918 hlasů

ANO 19.232 hlasů

Ve volbách 2021 bylo pro získání jednoho mandátu třeba

SPD 25.696 hlasů

koalice PirStan 22.697 hlasů

koalice Spolu 21.041 hlasů

ANO 20.252 hlasů

Takže zásah Ústavního soudu k určité nápravě vedl, byť rozdíly zůstaly nadále.

Co říci na závěr? Současné složení Poslanecké sněmovny neodpovídá skutečnému projevu vůle voličů. Je to v přímém rozporu s halasnými prohlášeními "108 většiny" o jakémsi vítězství demokracie, právního státu, vlády práva apod. Tyto pojmy přitom nejsou její představitelé schopni vůbec definovat. Právo a politika se dostaly do přímého rozporu s prostou morálkou. Je pořád něco shnilého ve státě českém. No hlavně, že teď se budeme mít všichni po porážce Babiše - jak nás tito představitelé každodenně ujišťují - konečně dobře a čekají nás světlé zítřky.

