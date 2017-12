Ceny pohonných hmot v ČR do konce roku mírně vzrostou. Důvodem je růst cen ropy typu Brent až téměř k 66 dolarům za barel, na více než dvouapůlleté maximum. Za něj může prasklina v severomořském ropovodu Forties, kterou prospektoři zjistili v minulém týdnu a která vedla k přerušení provozu ropovodu, jenž je důležitý zejména pro Spojené království, ale vlastně pro dodávky ropy z celé severomořské oblasti. V tomto týdnu se ale ceny ropy uklidnily. Drží se sice na celoročně znatelně nadprůměrné úrovni, nicméně pod zmíněným maximem z minulého týdne. Do cen pohonných hmot v ČR se tento vývoj promítne jen mírně, neboť od začátku roku 2018 se ceny ropy na světových trzích stabilizují, s jistou tendencí k mírnému poklesu. Korunovým cenám ropy navíc bude pomáhat posilování české měny vůči dolaru. Korunu podpoří měnová politika České národní banky. Nelze vyloučit, že ČNB zvýší sazby už na svém dnešním měnověpolitickém zasedání. Pokud se tak nestane, ke zpřísnění její měnové politiky dojde na zasedání začátkem února 2018. Čeští řidiči tak mohou v prvním kvartále příštího roky vyhlížet celkem stabilizované ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic. Nápomocni tomuto vývoji budou kromě ČNB také Kreml a američtí břidliční těžaři. Rusko nemá silnou preferenci pro další růst cen ropy, neboť její současná úroveň postačuje jeho rozpočtovým potřebám. Zároveň se obává, že další růst cen ropy povede k navýšení těžebních kapacit amerických břidličných těžařů. Spojené státy přitom už nyní produkují takřka deset milionů barelů ropy denně, což je jejich nejvyšší produkce od počátku 70. let minulého století. S dalším růstem ceny ropy je pravděpodobné, že se v USA aktivizují další těžební kapacity, což ohrozí tržní podíl tradičních těžařů, jako je právě Rusko nebo Saúdská Arábie. Rijád však ke své fiskální udržitelnosti potřebuje vyšší cenu ropy než Moskva. Proto v roce 2018 lze očekávat spíše pokles jednoty v dodržování dohody o omezení těžby ropy, uzavřené letos v listopadu, jejímž klíčovými signatáři jsou právě Saúdská Arábie a Rusko. Tato jednota byla letos nečekaně silná a je klíčovým důvodem, proč se tradičním těžařům jejich manévr podařil a proč tedy cena ropy na světových trzích rostla. V příštím roce jednota tak silná již nebude. Což však českého řidiče může spíše těšit.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

autor: PV