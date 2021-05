Lukáš Kovanda: Britské úřady zahajují vyšetřování matky ostravských hutí

reklama

Britské úřady zahajují vyšetřování matky hutí Liberty Ostrava. Společnost GFG Alliance podezřívají ze závažné finanční kriminality a z praní špinavých peněz. Majiteli Sandžívu Guptovi se tak dále ztíží přístup k financování, což může být poslední hřebík do rakve jeho byznysu.

Guptovo podnikání, soustředící se v oblasti ocelářství a energetiky, se otřásá v základech od začátku letošního roku, kdy se v insolvenci ocitl jeho klíčový financiér, fond Greensill Capital. Právě vazby GFG Alliance na fond Greensill jsou součástí zmíněného vyšetřování.

GFG Alliance se již řadu týdnů ocitá ve vážné finanční tísni, balancuje na hraně insolvence. Činí tak nestandardní kroky, včetně nedávného prodeje emisních povolenek z majetku Liberty Ostrava sesterské společnosti v Rumunsku. Prodej emisních povolenek proběhl pod tlakem, o čemž svědčí i to, že nastal v době, kdy trh v konsensu očekával další citelný nárůst jejich ceny. To se potvrzuje, neboť v posledních dnech se povolenky prodávají nejdráže v historii, za cenu kolem 55 eur za tunu ekvivalentu oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší.

Povolenky se celosvětově stávají „vysoce ceněným zbožím“, a to kvůli tlaku zejména západních vlád na rychlejší přechod k širokému využívání obnovitelných zdrojů energie. V USA povolenkový program nyní rozšiřuje Bidenova administrativa. Například automobilka Tesla by do něj ráda vstoupila, pročež se její šéf Elon Musk dopustil „úlitby úřadům“, když rozhodl, že Tesla nebude již dále přijímat jako platební prostředek kryptoměnu bitcoin, kritizovanou pro enormní energetickou náročnost.

Guptova GFG Alliance navíc povolenky z majetku ostravské huti prodala navzdory slibu, který podle jejich vlastního vyjádření dala českým vládním představitelům, v čele s premiérem Andrejem Babišem. Ty měla ujišťovat, že povolenky ostravské huti neprodá. Jak známo, „tonoucí se stébla chytá“. Guptovi přitom „utonutí“ v insolvenci hrozí nyní, po zahájení vyšetřování britských úřadů, více než kdykoli v dosavadní historii jeho skupiny.

Vyšetřování totiž dále znejistí potenciální Guptovy financiéry. Budou nyní kvůli probíhajícímu vyšetřování požadovat vyšší rizikovou přirážku za potenciální úvěr. Společnosti GFG Alliance se tak dále ztíží přístup k financování, což opravdu může být „poslední kapkou“, která způsobí, že se nad ní „zavře hladina“ a nastane bankrotové „utonutí“.

Bankrot GFG Alliance by znamenal patrně i to, že by ostravské hutě musel nakonec převzít český stát, alespoň na přechodnou dobu. Otázkou však je, zda by pak našel nového kupce.

Ocelářství se celosvětově vede nyní během postpandemického ekonomického rozjezdu poměrně dobře, což by zvýšilo šanci na nalezení zájemce. Na druhou stranu celý sektor je značně rizikový kvůli řadě environmentálních výzev, jimž bude kvůli tlaku vlád na zelenání ekonomiky v příštích letech čelit. Potenciálně jsou tak ohrožena pracovní místa v samotném ostravském podniku, kterých je zhruba šest tisíc, ale také místa v dodavatelských firmách, jichž jsou tisíce. Situace tak může přerůst v závažný socioekonomický problém celého Moravskoslezského kraje.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

ekonom

