Lukáš Kovanda: Hospodářské výsledky ČEZ za loňský rok naplnily očekávání analytiků

Hospodářské výsledky energetické společnosti ČEZ za loňský rok naplnily očekávání analytiků. Stalo se tak i díky lepším než očekávaným výsledkům za samotný čtvrtý loňský kvartál. Společnost loni těžila z obecně dobré ekonomické situace jak v globálním, tak tuzemském měřítku, pomohly jí ale také jednorázové příjmy, které se letos opakovat nebudou. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) za celý rok 2017 „se trefil“ do konsensu trhu ve výši 53 až 54 miliard korun, když vykázal hodnotu 53,9 miliardy korun. Čistý zisk společnosti ve výši 19 miliard korun (20,7 miliardy korun v očištěném vyjádření) pak také naplnil, ba překonal očekávání, která počítala s pásmem 18,8 až právě 19,8 miliardy korun. ČEZ tedy loni dokázal celkem adekvátně čelit poklesucen elektřiny zvýšením její produkce. ČEZ potvrdil očekávání trhu i markantním meziročním snížením očekávaného čistého zisku v letošním roce. Ten podle společnosti skončí v pásmu 12 až 14 miliard korun, zatímco konsensus trhu počítal před dnešním oznámením společnosti s hodnotou 13,5 miliardy korun. Meziroční snížení čistého zisku bude mít letos na svědomí zejména absence významných příznivých vlivů jednorázového charakteru, jakým byl v roce 2017 zejména prodej akcií společnosti MOL za 4,5 miliardy korun. Dividenda by vzhledem k výsledkům za loňský rok měla dosáhnout úrovně 33 korun za akcii, ačkoli pásmo, kde se může pohybovat je širší, a sice zhruba od 22 do 36 korun za akcii.

Lukáš Kovanda, ekonom

Psali jsme: Petr Dufek: Další nadílka nových státních dluhopisů na obzoru ČEZ v roce 2017 vydělal akcionářům 19 miliard korun Jan Bureš: Ruská ekonomika verze Putin 6.0 Lukáš Kovanda: Běžný účet platební bilance v přebytku již čtvrtý rok v řadě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV