Marcel Winter: Bude ministr Jan Hamáček vyšetřovat sám sebe?

Mohla by totiž nastat situace, kdy na základě stížností Vietnamců bude nějaká organizace spadající pod ministerstvo vnitra důkladně vyšetřovat kde končí aspoň část úplatků, které v Hanoji zájemci o víza do ČR již několik let dávají zprostředkovatelům, v poslední době 18 000 USD, kteří jim tuto službu řadu let nabízejí, dokonce i na facebooku. Velvyslanectví a konzulární služby spadají pod ministerstvo zahraničních věcí, které ovšem zatím tato závažná korupční podezření stále odmítá s odůvodněním, že BIS již tato podezření v minulosti vyšetřovala a nic nezjistila, ale zapomíná sdělit před kolika lety.

Je ostudné když 21. června na kritiku se situací s vydáváním víz do ČR ve Vietnamu bývalý ministr zahraničních věcí a nynější předseda poslaneckého zahraničního výboru Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek hrubě urazil stát Vietnam neboť řekl, že Vietnam je organizovaný zločin a pro nás bezpečnostní riziko prvního řádu, ale také i Vietnamce, zejména vietnamské studenty, když nepochopitelně uvedl, že studentská víza pro Vietnamce jsou nejlepším nástrojem jak dostat zločince do ČR. Říká se, že nejlepší obranou je útok, ale v tomto případě to neplatí, protože nyní naše celostátní Česko-vietnamská společnost, ale také Vietnamci žijící u nás i ti, kteří u nás dříve studovali, proti těmto výrokům protestujeme a žádáme od Lubomíra Zaorálka, poslance ČSSD, veřejnou omluvu. Vietnamská agentura RFA zveřejnila, že velvyslanectví Vietnamu v ČR zvažuje podat stížnost prostřednictvím oficiálních diplomatických kanálů.

Přeji si, aby se brzy situace se jmenováním ministra zahraničních věcí úspěšně vyřešila, aby náhodou nemusel ministr vnitra Jan Hamáček podporovat případné vyšetřování situace s vydáváním víz ve Vietnamu, za což zodpovídá ministerstvo zahraničních věcí, které on prozatím řídí.

