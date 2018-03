Martin Vlček: Index Nasdaq překonal svá lednová maxima

V minulém týdnu akcie posilovaly poté, co došlo ke zlepšení vnímání vztahů Severní Korey s USA díky oznámením o plánu na schůzku prezidentů obou zemí, která by se měla konat do května.

Zároveň americký prezident podepsal dekret o uvalení cel na ocel a hliník dovezené do USA. Výjimku rovnou přiznal Kanadě a Mexiku, tedy členům obchodního seskupení NAFTA. Udělení výjimek dalším zemím prý může následovat.

„Světové akcie pokračují v posilování i tento týden, povzbuzeny pátečními velmi dobrými daty z amerického trhu práce, kde se daří vytvářet více pracovních míst, ale bez tlaku na růst mezd. Americká ekonomika se tak nachází v optimální kondici růstu s nízkou inflací. Do práce se postupně začínají vracet dlouhodobě nezaměstnaní, kteří ze statistik oficiální nezaměstnanosti již dávno vypadli, “ dodává Martin Vlček, hlavní makléř BH Securities.

ECB minulý čtvrtek neudělala změny ve výši úrokových sazeb ani ve výhledu na snižování objemu nákupů cenných papírů. Z oficiálních komentářů ale odstranila možnost, že by banka opět navýšila objem kvantitativního uvolňování. Trhy interpretují změnu jako větší důvěru banky v evropskou ekonomiku a ochotu pokračovat utahování nákupů aktiv a později ve zvedání úrokových sazeb. Japonská centrální banka reagovala na rozhodnutí ECB ponecháním sazeb a politiky beze změny a nedala najevo, jak a kdy by případně začala politiku utahovat. Trhy tento krok vidí pozitivně jako pokračování uvolněné měnové politiky.

autor: PV