Milan Frydrych: Okénko trhu

Ve středu vyjde první americká statistika z trhu práce v tomto týdnu. ADP změna zaměstnanosti za únor by podle odhadu trhu měla vykázat nárůst o 200 tis. pracovních míst, mírně pod dvouměsíčním průměrem (206 tis.).



Čtvrtek bude v režii měnově politického zasedání ECB, od kterého trh nečeká žádné zásadní změny. Co by se mohlo změnit, je tón komunikace ohledně ukončení kvantitativního uvolňování, ke kterému by ECB mohla zvolit neutrálnější tón.



Ve čtvrtek vyjde také statistika míry nezaměstnanosti v ČR za únor, pro kterou odhadujeme pokles o 0,1 p.b. na 3,8 % v důsledku silné poptávky po pracovní síle, která přetlačí sezónnost tak typickou pro únor.



V pátek vyjdou hned tři české statistiky. Spotřebitelské ceny v únoru podle našeho odhadu vzrostly o 0,1 % m/m a 1,8 % r/r. Zlevnění většiny potravin, alkoholických nápojů, oblečení bude přetlačeno vyššími cenami ovoce, tabáku a dovolených.

Další statistikou je zahraniční obchod za leden. Tomu se na začátku roku daří a ani tentokrát tomu nebude jinak. Český vývoz v tomto roce již velmi pravděpodobně nebude dosahovat dvouciferného růstu, ale podle předstihových indikátorů je poptávka ze zahraničí stále silná. Předpokládáme tak, že vývoz výrazně přetlačí dovoz, k čemuž mu pomůže i vysoká srovnávací základna z minulého roku. Odhadujeme přebytek obchodní bilance ve výši 20,5 mld. Kč.

Nejzajímavější statistikou však bude růst mezd za čtvrté čtvrtletí minulého roku. Ten ve třetím čtvrtletí mírně zklamal trh (4,2 % r/r reálně). Každopádně růst v posledním čtvrtletí uplynulého roku by měl zrychlit, jelikož rok 2017 byl pro většinu firem úspěšný, což by se mělo odrazit na bonusech. K tomu musíme připočíst napjatý trh práce, který vyvíjí enormní tlak na zvyšování mezd. Odhadujeme tak růst 5,0 % r/r reálně, 7,6 % r/r nominálně.



V neposlední řadě nás bude zajímat americká tvorba pracovních míst mimo farmářský sektor za únor. Trh odhaduje 205 tis. nových pracovních pozic, což je mírně nad ročním průměrem. Solidně by měla expandovat i hodinová mzda, pro kterou očekává růst ve výši 2,8 % r/r. Celková míra nezaměstnanosti by pak měla klesnout o 0,1 p.b. na 4,0 %.

Psali jsme: Milan Frydrych: České PMI zakončilo sérii korekcí v Evropě Milan Frydrych: Fed bude možná muset přistoupit k rychlejšímu zvyšování sazeb Milan Frydrych: Americký dolar minulý pátek umazal ztráty z předchozích dní Milan Frydrych: Okénko Trhu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV