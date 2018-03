Milan Knížák: My přijdeme zase!

První muž státu nemusí být milovníkem umělecké avantgardy, ale měl by mít alespoň přiměřenou dávku vkusu a ne se obklopovat hvězdami totalitního popu.

Andrej Babiš si stále myslí, že mu vše projde. Je to člověk beze studu, který neví, co je politická kultura a lež je jeho přirozeností. Považuji za obrovskou chybu ODS, že předseda Fiala souhlasí se schůzkou mezi čtyřma očima. To je politická chyba, něco podobného je třeba rázně odmítat. Zavání to manipulací a nikdo pak nemůže říct, co tam opravdu padlo. Bude to vždy slovo proti slovu.

Nestačí se jen zbavit Babiše. Jeho hnutí ANO není politickou stranou, ale hordou sluhů, kteří se chtějí přiživit na moci.

Necháme-li se takovými lidmi ovládat, dáme tím najevo, že si žádnou demokracii nezasloužíme, že jsme jen stádo, které hledá krotitele.

Věřím ale, že v naši zemi ještě existují čestní a slušní lidé. Současné občanské nepokoje mi dávají za pravdu.

autor: PV