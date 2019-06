Milan Knížák: Turistická okupace

Má vliv na mnoho oblastí našeho života. Podoba měst se rapidně mění. Nejatraktivnější zóny se zbavují stálých obyvatel, aby mohly fungovat jako pasti na turisty. Pronajímat byty pro krátkodobé turistické nájezdy je lukrativnější než dlouhodobé pronájmy. Domy se mění v noclehárny a sociální život z nich vymizel. Žádné sousedské vztahy, žádné pozdravy, jen rozmíšky, když jsou někteří noví sousedé příliš hluční.

Nápor turistů na určité destinace přináší sebou také zvýšené nároky na úklid města, poněvadž řada turistů buď není zvyklá na městský pořádek, nebo na něj nedbá. I chování turistů někdy překračuje běžné meze. Chápu to, jsou na dovolené, chtějí se uvolnit, ale zapomínají, že kolem žijí lidé, kteří chodí do práce, vychovávají děti a ošetřují nemocné. Všechno tohle by bylo možné snést, kdyby se jednalo o komorní akce, ale je tomu naopak. Rok od roku turistů přibývá a stále si nárokují více a více pozornosti. Varující je také invaze do přírodních rezervací na zatím nepřístupná místa, tlak na vstup do chráněných památek, to má za následek devastaci zatím nedotčených hodnot. Varující je fronta na Mount Everest či pořadač na lety na Měsíc.

Svět bohatne, ale nemoudří. Multikulturnost zní nesmírně zajímavě a ušlechtile, ale realita je velmi obtížná. Promíchání kultur potřebuje čas a často, podíváme-li se do minulosti, se to neobešlo bez násilí. Místo, abychom se poučili z barvitých a komplikovaných lidských dějin, chováme se jako naivní skautíci, kteří si spletli svojí louku se světem.

Nebývalý současný rozmach dopravy všeho typu, především letecké, má devastující vliv na globální ekologii. Stále větší a větší průnik do střežených oblastí vede k nevratným změnám, které mají přímý vliv na podobu našeho života. Průmysl sloužící rozmanitým potřebám turistů v masovém měřítku je nejen velkou ekologickou zátěží, ale produkuje i nesmírné množství odpadu. Právě díky turismu jsou dosud krásná místa naši planety pokryta záplavou odpadků z nichž některé jsou velmi špatně recyklovatelné.

Nejhorší je, že důvod k cestování je nicotný. Mnoho lidí ani nestačí turistické destinace prohlížet a tak je zuřivě zaznamenávají na současné fotoaparáty, které jsou ukryty v každém mobilu. Jakoby fotografie byly důležitější než vlastní zkušenost. Nevím, kdy lidé to nesmírné množství fotografií prohlížejí, jestli se nejedná jen o alibi, aby mohli v případě nutnosti dokázat, že cestu opravdu podnikli. Noví zbohatlíci totiž měří svojí úspěšnost vzdáleností a exotičností turistických destinací.

Cestování dnes nevede k rozšíření vědomostí, k poznání něčeho nového co nám může pomoci řešit vlastní problémy. Všechno totiž už známe z médií na nichž je bez ladu a skladu napěchován celý svět. Navíc domorodci už tančí v sukénkách jen proto, že vědí, že dostanou od turistů peníze, jinak by je to ani nenapadlo. Je to jedna velká hra, kde všichni klamou všechny. Stojí to spoustu peněz a ničí se to nejcennější co máme: třetí planeta naší galaxie.

