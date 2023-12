Mira Třebická: Pololetní vysvědčení. U vlády čtyři minus, Kolář dělá z Pavla Nutellu

12.12.2023 10:11 | Glosa

To, že máme velmi hloupou a velmi neschopnou vládu, už všichni víme. To, že máme i vládu směšnou, to víme také. To, že celé této skvadře šéfuje Nutella, s tím už jsme se také museli smířit. Do toho si paní Pekarová s paní Adamovou a panem Vystrčilem udělali ze svých kanceláří kancelář cestovní a vyjíždějí v rámci úspor na výlety jako smyslů zbavení. Jedna z těch paní si pak v Kyjevě pro snímek z výletu nasadí, jako jediná, helmu. Normální silvestrovská estráda střihlá Miloušem Jakešem, a to ten Milouš měl, podle mě, pár mozkových závitů navíc.