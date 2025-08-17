Miroslav Josef Bezecný: 21. srpen

Ani letos mi to, pravděpodobně, nevyjde, protože jsem v úterý opět zkolaboval a musela mě odvést rychlá. Ale je to škoda. Před časem mi uveřejnili komentář: Zabezpečené stáří s podporou státu - kriminál. Pravda bolí, a musí se, za použití všech prostředků, umlčet. Bydlí sice jen kousek od Kozího hrádku, ale nekáži mezi ploty, a také nebudu zřejmě, jako Hus, upálen. Několikrát jsem různé instituce žádal, aby mi zajistily konání besedy na téma 21. srpen 68 v Praze u Rozhlasu. Všechny to zamítly. PRAVDA BOLÍ! Před časem jsem napsal těm podvodníkům a lhářům, kteří si říkají ..... ......, jak můžou tvrdit, že nás 21. srpna 1968 v Praze u rozhlasu Ukrajinci vraždili. Odpověděli mi ostrým mailem, abych jim doložil, kdy a kde to řekli, nebo napsali. Já jsem 21. srpna 1968 v Praze u Rozhlasu byl. NEBOJOVALI JSME. NESTAVĚLI BARIKÁDY. UKRAJINCI NÁS NEVRAŽDUILI!
Dnes je "v módě" že všechny zločiny dělají Rusáci, a že prý nás u Rozhlasu Rusáci stříleli. Není to pravda, je to strašlivá lež. 21. srpna 1968 byli v Praze u Rozhlasu především Ukrajinci a Čečenci. Je zajímavé, že ti lháři a podvodníci nemají jedinou fotografii, že by nás tam Ukrajinci stříleli, nebo že bychom my bojovali. Naopak! Jak dokládají dobové fotografie, chodili jsme mezi tanky a vojáky a mluvili s nimi. Nikdo na nás neútočil. Vojáci - okupanti - nám tvrdili, že vypukla třetí světová válka a že prý jsou v Západním Německu. A nenechali si to vymluvit. Takže 21. srpna určitě nebude policie v pohotovosti, aby zatkla ty lháře a podvodníky za šíření nenávisti k jinému národu a lží. Určitě by se našlo více paragrafů. A tak zde vznikl nebezpečný precedens, že při šíření lží a nenávisti musí naopak policie asistovat a chránit je. Poslední připomínka, za kterou mě ale určitě zavřou: 21. srpna by měly a v podstatě musely viset na Národním muzeu v Praze vlajky všech okupantů. A ne jenom jednoho. Jak to nazvat? Raději nijak, a počkat, až se opět někdo překabátí.
Miroslav Josef Bezecný
Ve snaze zajistit si stáří s podporou státu - kriminál.
P.S.: Budu připraven až přijdou: "Vstávaj pane redaktore, nelekají se. Jdeme v noci, nejsme však zloději, jenom komise... (Karel Havlíček Borovský)
autor: PV