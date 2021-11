Miroslav Josef Bezecný: Mrzačení lidské důstojnosti

reklama

Vědci již "neomylně zjistili", že je covid nejaktivnější po dvaadvacáté hodině, a v barech. Je to i "logické". Jak je "dokázáno", covid se vyvinul z netopýrů. To ale znamená, že ve dne spí, a probouzí se až večer. V noci ale nechytá mušky, ale lidi.

To takhle táta covid říká malému coviďátku. Dnes poletíme do ulic. Ale nelítej do Saska ani do Bavorska. Tam by sis ani neškrtnul. A do baru to koukej stihnout do dvaadvacáté hodiny, kluku pitomá: Sice asi nikoho nenakazíš, ale zkusit to musíš. Také si dej pozor na trhy. Na vánoční trh okamžitě leť. Ale jak by to byl farmářský trh, tak to radši ani nezkoušej. Tam by ses nechytil. Teda spíš by nikdo nechytil tebe. Do supermarketů také moc nelítej. Sice jsou tam lidé namačkáni jeden na druhého a nechráněnýma rukama se přehrabují v pečivu, ovoci i zelenině. Ale nikdo se tam nenakazí. Něco jiného jsou malé obchůdky. Tam sice opatření dodržují, ale stejně je tam nakazíš všechny.

Také si dej pozor na dezinfekci, kluku pitomá. Sice máme dohodu, že se nikde dezinfikovat nebude. Ale vždycky se najde někdo, kdo poruší nařízení vlády a hygieny a dezinfekcí nás zabíjí již v prostoru. To je ale tak ojedinělé, že se toho moc bát nemusíš.

Máme ale jednu obrovskou výhodu. Hodně lidí v nás nevěří, schází se zcela nechráněni, demonstrují, protestují. A to je pro nás velký dárek k Vánocům. A na oplátku rozdáváme "dárečky" i my jim. Nejhorší bylo, když porušili dohodu a zavřeli hranice. Naštěstí to moc dlouho netrvalo. A tak jsme tu dobu nejen přežili, ale ještě jsme se posílili.

Jednou o tom budeš vykládat svým vnoučatům - pokračuje táta covid. Jen ještě nevíme, co budeme dělat, až všechny lidi vyhubíme. Pár si jich asi necháme - jako inkubátory.

