Miroslav Josef Bezecný: Nekamenujme proroky

reklama

Pan prezident si musí uvědomit, že je "akvarijní rybička". Na kterou je "vidět ze všech stran". A také to, že on je tady pro lidi. A ne lidi pro něj. Proto bychom měli mít plné právo na informace o jeho zdravotním stavu. Pan prezident si musí také uvědomit že my, co jsme ho volili, máme o něj starost. Přece jen - byl to sociální demokrat. I když nám to, s Lidovým domem, pěkně zavařil. I když zesměšňoval veřejně našeho předsedu Sobotku. I když o něm někteří říkají, že to byl největší škůdce sociální demokracie. Máme prý demokracii, svobodu slova a svobodu tisku. A jestliže paní doktorka Stehlíková svým vyjádřením o zdravotním stavu pana prezidenta "ujela", likvidace všech spekulací by byla velice jednoduchá. Stačilo by, aby pan prezident, jen na pár vteřin, promluvil na kameru. Např: "Dobrý den, lidi. Potěšilo mě, že máte o mne starost. Děkuji vám. Jsem v pořádku". Proč to neudělá? Proč tolik tajností? Je samozřejmě hyenismus, když se snažili pana prezidenta fotografovat, když ho přepravovali do nemocnice. (Asi to viděli u amerických "novinářů".) Každý člověk má právo na své soukromí. Ale také si musíme uvědomit, že pan prezident není soukromá osoba. A tak jeho "právo" na "soukromí" je sporné. Jeden básník napsal: "Nekamenujme proroky. Vždyť ON to byl, kdo poslal nám je z nebe..."

Psali jsme: Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Nechovejme se jak negramoté Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Marná je ta vaše snaha Miroslav Josef Bezecný: Až skončí volby, nic se na tom světě nic se nezmění Miroslav Josef Bezecný: Co odvádí pozornost řidičů za volantem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.