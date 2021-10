Miroslav Josef Bezecný: Opět se rozhoupal zrady zvon...

Tentokrát to ale přehnali!! Obvinit české dětí z rasismu?! Co můžeme čekat od někoho, kdo nás, jen za posledních sto let, třikrát zradil.

Poprvé v Mnichově, kde nás zaprodali fašistickému Německu. Podruhé na Jaltě, kdy nás zaprodali bolševickému Rusku. A potřetí, když zbaběle utekli z Evropské unie. Jen proto, že se snaží, ze všech sil, Evropskou unii rozbít. A Evropské státy mezi sebou rozhádat. Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 15% Ne 80% hlasovalo: 2594 lidí

Jsou Angličané zloději, podvodníci a teroristé? V Londýně taxikáři okrádají stejně jako jinde. Akorát my to roztrubujeme do celého světa. Při zpáteční cestě na letišti - jednu ženu přede mnou - zadržel celník. Že musí stranou, protože přednost před Čechy mají Angličané. Teprve až odbavili přednostně všechny Angličany, celník milostivě pokynul mně, že mohu jít. Ale onu českou ženu dál zadržoval. Až po mnoha protestech všech přítomných Čechů ji milostivě propustil. A tak se mi celník pomstil. V rámu moje zavazadlo zapípalo. Měl jsem v něm manikuru své manželky. A pilníček na nehty. Který měřil zhruba 3 centimetry. A anglický celník mi ho ukradl. Jinak se to nazvat nedá. Jeho povinností bylo, aby se mě zeptal na číslo letu, dát pilníček do obálky, a předat ho letušce, která by mi ho potom v Praze vrátila. To ale neudělal. Dohadujte se s úředním anglickým zlodějem a teroristou. A tak jsem raději pilníček oželel.

Když jsem ještě, jako redaktor, jezdil po reportážích, žádaly mě české firmy, které provozovaly kamionovou dopravu do Anglie, abych jel na reportáž také s nimi. Jako spolucestující kamiónu. (Něco jako moje reportáž "LIAZKOU do Moskvy".) Protože údajně angličtí celníci a policisté řidiče českých kamiónů šikanují a buzerují. Zcela bezdůvodně. Již jsem to, bohužel, nestihnul. Ale určitě by to pro některého novináře bylo zajímavé a podnětné.

Málokdo si uvědomuje, že jsou dnes Angličané imigranti na stejné úrovni jako třeba Vietnamci, Arabové a další země mimo EU. Proto je potřeba se zamyslet i nad tím, proč je imigrantská feudální řeč stále ještě úředním jazykem Evropské unie? K tomu už není jediný důvod! Mám raději okupanty, než zrádce. Ke zrádci se jen otočíte - a máte kudlu v zádech. Za druhé světové války čeští vojáci bránili Anglii. Jak se jim feudální Anglie odvděčila? Československo muselo po válce Anglii zaplatit "náhradu" za "pobyt" našich vojáků v Anglii!? A teď ještě feudální Angličané a zrádci obvinili české děti z rasismu!?

