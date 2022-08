Miroslav Josef Bezecný: Quo vadis socani?

reklama

Nebudu zde uvádět všechna trapná hesla, která používají. Hlavním bodem jejich projevů je sebemrskačství a litování sama sebe. Proč? Je nejvyšší čas toho nechat! Před více než dvaceti lety nám totálně vyhořel byt. Zůstalo nám jen to, co jsme měli na sobě. V té době zrovna pojišťovna "přepracovávala" pojistné smlouvy. A neposlala nám složenku. Nikdo nám neřekl, že stačilo jen vzít na poště jakoukoliv složenku a zaplatit pojistné. Nedostali jsme vůbec nic, i když jsme byli pojištěni mnoho let. Navíc v té době mě záchranka odvezla večer do nemocnice. a ráno jsme vyhořeli. Týden jsem byl na kapačkách, a manželka se bála mi to říci, aby se mi nepřitížilo. Řekla mi to až večer před tím, než mě z nemocnice propustili. Do té doby byla manželka s dětmi u kamarádky. Chodila po městě a lidé ji patřičně "litovali" "To je neštěstí, to je neštěstí." Manželka hned slzičky a lidé byli spokojeni.

Pak jsem se vrátil já. Když mě sousedé zastavovali, aby mi projevili "účast", řekl jsem. "Ano, je to neštěstí, ale nikomu se nic nestalo a máme čtyři zdravé ruce. Však my se z toho dostaneme." A hned jsem byl veřejný nepřítel, protože jsem neprojevil patřičnou pokoru a lítost. I starosta města si mě zavolal "na kobereček". Že si na mne lidé stěžují, protože jsme vyhořeli, a já se směji. Řekl jsem mu jen: "Pane starosto, mne jen tak někdo na kolena nedostane!" Na to mi odpověděl: "Vlastně máte pravdu." A najednou nás sousedé přestali litovat, a začali nám naopak pomáhat. Radnice nás ubytovala v místním penzionu, lidé nám pomáhali odklízet trosky, jeden soused, který měl "sekáč", nám přinesl dvě obrovské tašky oblečení. Do dnes mám to jedno sako schované, abych si připomínal lidskou solidaritu.

Co tedy dnes dělají představitelé ČSSD? Stále se jen litují. Není nejvyšší čas toho nechat? Jsme stále silná a bohatá strana, s kvalitními a vzdělanými lidmi. Nač tolik pesimismu. Je na čase ukázat na ty, kdo naši stranu takto nesmyslně zadlužili. Jejich jména známe. Ale především, a to v první řadě - přestat pod cenou rozprodávat stranický majetek. Je to majetek nás všech socanů. Zapomínají na to, že tento majetek vytvořili naši dědové a pradědové. Mohu si dovolit to napsat, protože můj děd byl prvorepublikový člen naší strany. A také to, že naši předkové zakládali ČSSD v podstatě jako podpůrný spolek stejně smýšlejících lidí. Jak může o majetku ĆSSD rozhodovat jen hrstka "vyvolených?!

Miroslav Josef Bezecný, člen ČSSD

