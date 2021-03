Miroslav Kulhavý: Lidé PRO – pláč neschopného Ondráčky nad rozlitým mlékem

reklama

Pro HN a na Seznamu rozvíjí úvahy, co všechno by se mělo, jak se má chovat opozice, jaká uskupení na politické scéně by měla vzniknout a jak by všichni měli spolupracovat. Mottem je jeho populistické heslo: „Sundejte toho Babiše!“

Ondráčka spolu s Minářem se shlédli v několika mohutných demonstracích Chvilkařů a ve falešné euforii chtěli uspět s novým politickým subjektem. Ani při pohřebním chvalozpěvu „co by, jak by“ na seznamu, si Ondráčka není schopen přiznat, že zcela zásadně nebyli schopni správně přečíst politický terén – a takoví (nýmandi) chtějí promlouvat do řízení státu?

Mít moře lidí na demonstraci s programem antibabiš je jedna věc, ale dostat tyto lidi pod jednu novou vlajku je věc druhá. Cožpak jim nebylo jasné, že pod tou jejich „generálskou“ tribunkou, ze které dštili síru na Babiše, jsou převážně voliči opozice a vtisknout jim cejch politických přelétavců bylo hodně naivní; spíše bych řekl neskutečně hloupé.

Bývalý šéf Transparency, čtyři univerzity, účastník různých zahr. projektů, vyučující v oblasti potírání korupce, a dalo by se toho dát na hromádku ještě více – a taková politická hrubka! Je dobře, že se nestal v minulosti ministrem, jak mu bylo kdysi nabízeno. Však také jeho slovník a naivní názory jsou spíše do IV. cenovky a chlapi by ho možná plácali po zádech (nedej Bože jinde a s jiným záměrem!).

Dle něj – politika je hra, úplně rozpadlý stát, personální vyprázdněnost, opozice i teď by měla sundat vládu, bral by i tu prezidentskou úřednickou, po řádných volbách věští brzké předčasné, atd., atd. a samozřejmě laciná kritika vlády za stav s covid 19.

Bylo by to na knihu, když by se sepsaly všechny změny názorů, rad a věšteckých předpovědí – v drtivém původu od opozice. Na internetu v protivládní uštěpačnosti je v čele Reflex a hned v závěsu Seznam. A když už jsme u něj, v Prostoru X měl Čestmír Strakatý jako solidní moderátor připomenout „vědátorovi“ Ondráčkovi, koho že to měli v tom davu na demonstracích – nestalo se. Možná že to byla daň jeho způsobu vedení rozhovorů, kdy host má nerušený dlouhý prostor na vyjádření; tedy opak do řeči skákavého Moravce.

Ano, politika potřebuje nové tváře, nejlépe z komunálu a nebo i ze všech jiných institucí, kde se pracuje s lidmi na všech úrovních. Určitě ne rozdávače moudra na všechny strany a nedostudované aktivisty, kteří chtěli přeskočit tvorbu členské základny louděním pouhých podpisů a z nich si postavit žebřík do sněmovny. Matka prozřetelnost byla jednou doma.

