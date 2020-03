Miroslav Kulhavý: Opoziční trafikanti v Senátu mají vděčný švédský stůl - koronababiš

reklama

Vedle tradičních zarytců v programu antibabiš jako jsou např. Knížák, Halík, zdejší Krystlík, nebo jinde blogeři Šimek, Turner, Bárta a další, je stranická opozice ve varu – tedy spíše si hojně našila (místo roušek) generálské výložky toho po bitvě.

ODS, po dřívější směšné kritice biatlonu bez diváků, zastavení letového provozu s Itálií apod., dnes mává (předseda Fiala) „bojovým plánem“ a chce s Babišem demonstrativně jednat. Ti, kteří vědí o papíru více, říkají – nic převratného. Hezká tvářička v čele Topky (tedy ta rouška jí ničí vizáž, ale umocňuje to, co z ní padá) nezaostávala a naložila vládě, co se jen do ní vešlo. Pravda, některé její názory stojí za zamyšlení, ale když bude mít vedle sebe Kalouska a Schwarzenberga, budou její slova již předem vnímána s despektem. Jaký je to rozdíl, když se mezi řádky dovídáme, že nový předseda KDU-ČSL Jurečka, se bez okázalosti se svými poznatky vládě svěřuje a nemusí s tím chodit do médií. Ne že by od Lidovců nezněla mediální zaujatá kritika; pan Bartošek a negace vlády jedno tělo jsou.

Jak lidsky přiznal ministr Vojtěch, taková mimořádná a dříve nepoznaná situace přináší i nechtěné kroky a chyby, ale snaha celé vlády a její úsilí dává naději, že z virové invaze vyjdeme s minimální ztrátou kytiček.

Za výše jmenované bych dal příklad p. Krystlíka, takto evidentně překopávače historických česko – německých vztahů ve prospěch našich sousedů, u Sudet zvláště. Stačí jen pár výroků a někdy jen titulky a je jasno:“Česká státnost selhává“ – Česku vládnou neschopní a nezodpovědní idioti, „V čele českého státu jsou hlupáci“, „V českém parlamentu sedí hlupáci“ atd. – prostě tu českou kotlinu je potřeba dát pod správu nehlupáků! Jsem jen zvědav, co napíše o spící EU a o Německu zvláště, když po počátečním váhání se v opatřeních proti koronaviru po těch hloupých Češích opičí.

Senátní politické nuly, i ti další za desetinou čárkou se točí nad nedostatkem roušek, ale současný pohled do vlastních řad, míním celou populaci, neudělají. To, že máme mezi sebou debilní zločince – viz případ z uzavřené oblasti na Moravě a nejsou sami, přinutilo vládu vyhlásit povinnost nošení roušek pro všechny. Ano, rouška větším % nechrání před nákazou, ale značnou měrou zabraňuje těm, kteří jsou nakažení a třeba ani o tom neví, v dalším šíření nákazy. Rovněž je dobré zmínit, že k nákaze je potřeba určité množství virové expozice, menší množství onemocnění zpravidla nezpůsobí. A zde právě má rouška oboustranný význam.

Nelze nezmínit konstruktivní přínos senátora Šilara (KDU-ČSL), že premiér je psychopat, nebo P. Růžičky (TOP A STAN) s voláním po vyvození osobní odpovědnosti, či předsedy Vystrčila (ODS), který závistivě vyčítá vládě sebeprezentaci – tedy jako by vláda měla držet ústa a neinformovat. Vyznamenal se i člen sněmovního výboru Válek, když se dožaduje termínu skončení karantény – tedy od doktora fundovaný požadavek.

Tedy shrnuto – jen nenávistné štěky; žádný konstruktivní návrh na zlepšení situace. Co kdyby Senát využil svých prostředků a např. zjistil více o testu na vzorku 320 nakažených ve Wuchanu, které léčili lékem na běžnou chřipku – ravipiravir a s velmi dobrými výsledky.

Po senátní žalobě na Zemana a dalších podivných aktivitách jsou výroky a chování opozičních senátorů dle šablony „koronababiš“ už skoro směšné a tím sami vzbuzují u některých občanů (a není jich málo) otázku: „Potřebujeme senát?“ No, jako trafika dobrý.

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Bude koronavirus dobrou zástěrkou pro Erdoganovy plány? Miroslav Kulhavý: Proč jsou v demokracii nepřekonatelná tabu? Miroslav Kulhavý: Priority nové vlády po volbách v roce 2022 Miroslav Kulhavý: „201. poslanec“ Jakub Železný „griloval“ Stanislava Křečka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.