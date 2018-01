Miroslav Kulhavý: Pane Drahoši, z 50 procent s Vámi souhlasím, ale...

Těch souhlasných 50 % je: „Přijďte k volbám, přijďte k volbám, přijďte v volbám!“ Těch druhých 50 % je malinko jiných: „Bude to pro Vás marné, bude to marné, bude to pro Vás naprosto marné!“ Proč?

Protože jste se jasně vyjádřil svým podpisem pod pamflet, který deklaruje nezájem o bezpečnost státu v otázce islámského rozlézání po Evropě. I v jiných debatách se úzkostlivě vyhýbáte názoru na islám jako takový a už vůbec je pro Vás zapovězen pohled na islám jako na ideologii, která svými tezemi demonstruje svou nepatřičnost na evropské půdě.

Dále, Vaše snaha být v tvrdém jádru EU, ve středu dění, neznamená nic jiného, než být na stejné lodi se Schulzem, Junkerem, s diktující a nikým nevolenou komisí a hlavně s Merkel, hrobařkou Německa, potažmo celé Evropy. To stvrzuje také Vaše pobídka k přijetí několika tisíc migrantů, tedy ještě více, než nám kvóty předepisují. Kdy jste se jasně vyjádřil, že kroky paní Merkel byly svévolné, bez porady s partnery v EU, bez porady s partnery v Německu včetně svých spolustraníků, což bylo flagrantní porušení základních demokratických principů? Její otevřená náruč byla to nejhorší, co se v poslední době v Evropě událo!

Nám nemůže být jedno, jak to v západních státech vypadá. M.j. proto, že k nám denně putují přes hranice s Rakouskem a Německem, v počtu desítek až stovek, nikým nezkontrolovaní migranti. Neschopnost Německa vracet migranty, kteří nezískali azyl a jejich volný pohyb je i pro nás hrozbou. Hrozbou do budoucnosti je i neustálý přísun nových adeptů, dychtících po evropském bohatství. Německo se jednou naplní a pak jsme na řadě my. Řešením nejsou, pane Drahoši, Vaše líbivé řeči o pomoci, humanitě a lidských právech. To je jen půl pravidel demokracie, jinak hojně využívaných zaslepenými „vítači“. Stále mně zní v uších vyjádření p. Erdogana z Turecka: „Demokracie je vlak, který přiveze islám do Evropy!“ A to se děje a Vy s tím souhlasíte!

Demokracie má své obranné prvky; je jen zlořádem evropských elit, že je v rámci zrůdné politické korektnosti nevyužívá. Všichni, kdož na tuto druhou stranu mince demokratických pravidel upozorňují, jsou pro Vás jen populisti a kdo ví jací fobové. To, že náboženská svoboda nemůže být bezbřehá, že má svá zákonná omezení, Vám nic neříká?! Je to o to horší, že islám není jen jedno náboženství z mnoha; je to ideologie, která má ve svých základních cílech uchopení světské moci, což je v sekulárním státě nepřípustné a postižitelné. To jsou otázky pro prezidenta, ale to jste v těch zkumavkách objevit nemohl, ač se Vaše jméno vyskytuje pod desítkami patentů v různých směrech bádání. Co chcete dělat na Hradě, když o tom nic nevíte?

Rozpor mezi islámskými cíli a principy demokracie by měly být u Vás v popředí, když mluvíte o bezpečnosti v ČR. Není nic vyřešeno, když odmítavě poukazujete jen na špičku ledovce, tedy na teroristické činy. Pokud nejsme schopni jasně definovat, že islámská kultura, tak jak je realizovaná v islámských státech, není v žádném případě adaptabilní v demokratických evropských zemích, pak si, stejně jako Vy, pane Drahoši, lžeme do kapsy a rezignujeme na eliminaci teroristického zázemí. Vaše naivně otevřená náruč asi nezaregistrovala, že více jak 90% příchozích jsou právě muslimové. Je od nich přirozené, že vytvářejí v Evropě to, co znají; tedy islámské komunity v t.z. no go-zones se svými pravidly. O nějaké integraci tam nemůže být ani řeč.

Připočte-li se k této problematice Vaše snaha platit z našich daní řecké a jiné dluhy (rychlým přijetím eura) a již zmíněné pochlebování Bruselu za cenu být v pokřiveném a již dnes dvourychlostním jádru EU, spolu se zrádci demokratické Evropy, kteří odmítají princip co nejužší spolupráce, ale pouze suverénních národních států, pak jste, pane Drahoši, na funkci prezidenta NEVOLITELNÝ!

Miroslav Kulhavý

autor: PV