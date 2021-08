Miroslav Kulhavý: Pokrytecká Evropo, vzpamatuj se!

Proč všichni hybatelé politikou v evropských státech, plus právníci, plus profesoři humanitních věd a třeba i historici a další – mají nepochopitelně trvale zavřené oči? Je to pro vás málo, když pravdou můžete zabránit budoucím krvavým jatkám na evropské půdě?

Situace: Ať už z jakýchkoli důvodů přichází muslim na evropskou půdu, konkrétně do EU. Islám je v mnoha bodech v rozporu s evropským právem.

Řešení: Muslim se vzdává své víry a nebude uplatňovat žádnou islámskou zásadu, která je v rozporu s platnými zákony. Nevzdá-li se své víry, nebude vpuštěn do žádného státu EU. Vzdá-li se víry „jen na oko“ a v praxi bude uplatňovat islámská pravidla, bude po zjištění okamžitě vyhoštěn.

Jak jednoduché – tedy já vím, hodně laické, ale něco v tom smyslu je potřeba nastolit; jinak…. Nejprve je nutno zasednout ke kulatému stolu (naplněno mělo být již před cca 100 lety) a hledat řešení s těmi, kdož již zde jsou. V žádném případě nestačí lživé prohlášení, tak jak bylo deklarováno UMO při založení v ČR v r. 2004 - „budeme dodržovat platné zákony a Ústavu ČR“. To je jako když medvěd vyhlásí, že nemá rád sladké, bude pomáhat při stáčení medu a ani jednou si nelízne?!

Základní motto případných akcí je: islám je v rozporu s řadou zákonů a do Evropy NEPATŘÍ!!! Nemyslím si ale, že je možné dát muslimům na vědomí – do měsíce se přesuňte za hranice, nejlépe za hranice EU. K jednání je potřeba mít soupis všeho, čím islám porušuje platné zákony. Po té si nechat vyložit, jak to muslimové pojímají a jak bude vše deklaratorně zneplatněno. Nepůjde-li to, tak je na pořadu dne rušení všech organizací a stíhání za jakoukoli prezentaci islámu v rozporu se zákony. Již samotné předčítání Koránu je šíření nenávisti a nabádání k násilí.

V žádném případě nelze islámské rozpory se zákony schovat pod pokličku svobody vyznání. A rovněž nemá žádnou váhu protiargument, že islám je druhé největší náboženství na světě a že ho vyznává přes miliardu jedinců. Ať ho v islámských státech mají – i tak jsou terčem kritiky mezinárodních org. za uplatňování nesmyslných, také hrdelních trestů, persekuce křesťanských menšin - ale v Evropě platí jiné zákony a je jen trestuhodné, že se vůči islámu nedodržují.

Islamizace Evropy pokračuje dosti rychlým tempem a v řadě aglomerací je spojena s útoky proti nemuslimům a proti křesťanským stavbám. Proč to tempo ještě urychlovat otevřenými hranicemi pro nově příchozí muslimy? Více bež 90 procent z nich má za cíl lepší bydlo – přiživit se na cizím.

Hranice EU je potřeba neprodyšně hájit a ti, kdož je nelegálně překročí, budou umístěni do sběrného tábora a nebo hned deportováni zpět. Bohužel ve vedení EU mají hubu plnou keců a skutek utek. A nebo ještě hůře – náruč otevřenou. Je potřeba jim hodně snížit zlodějské platy a zařídit povinný pobyt v islámských no go zones.

Situace je dnes už o to horší, že se muslimové dostávají do státní správy a všechna opatření jsou cezena přes jejich náboženskou příslušnost. Ale opět, neučiní-li se patřičné kroky teď – v budoucnu to bude ještě těžší. Z duše si nepřeji, aby muselo dojít na již zmíněná krvavá jatka, tedy stav, kdy skuteční vlastenci nepřipustí předání Evropy do muslimských rukou.

K úvaze: létáme do vesmíru, cestujeme po zemi i pod zemí a to v dosti zkrácených časech, z ulice se dovoláme na druhou stranu zeměkoule a ...Máme se řídit středověkou představou, jak řídit lidskou společnost? Ani v islámských státech se tímto pojetím neřídí, islám slouží především k ovládání lidí a hledání vlastního prospěchu.

Otázka na závěr: proč jsou zakázány nacistické symboly a vůbec propagace všeho, čím Hitler „oblažil“ svět? Ano, nejen pro to, kam to vedlo – k miliónům zbytečně mrtvých, ale i pro úpadkovou filozofii založenou na árijském nadčlověku. Jak silně se islám této filozofii podobá!

P.S. Aktuálně: všem „lidumilům“, volajícím po větším přesídlení Afghánců do ČR je potřeba jednoduše ukázat prostředníček; byla to americká válka a nás do ní zatáhli přes NATO. A proto ty tisíce spolupracujících je potřeba urychleně přemístit do USA.

