Miroslav Kulhavý: Vládní politici diktují, kdo může dávat otázky a kdo NE?

Chápu, že nechat odejít vládní politiky a následně to veřejně oznámit televizním divákům by bylo vyhlášení války současnému týmu u vesla, ale i ex post je to pro ty dva ostuda. Zvláště když tématem zapovězených otázek by pravděpodobně byla cena elektrické energie, což nejméně ¾ občanů dost zajímá a nemohou pochopit nesmyslnou transakci - vyrobit za 1-2 koruny, poslat na burzu a zpětně nakoupit víc než 10x dráž.

Nemožnost se projevit, tvrdá cenzura napsaného však bude mít velkou oporu v Bruselu. Paní Jourová (tedy komise) byla vyzvána evropským parlamentem – zjednodušeně – vytvořte cenzurní úřad.

ČT už teď šlape v zákrytu a diskutující „efektivně třídí“ a nebo u některých témat jednostranně informuje. Komu slouží a co zastává – to je na dlouhý elaborát, tak jen názornou poznámku: v USA došlo ke střelbě na škole a je mnoho mrtvých dětí. ČESKÁ televize informovala o tom, kdo všechno ze zahraničních politiků se soustrastně vyjádřil a v závěru podotkla, že i prezident Ukrajiny Zelenskyj se vyjádřil ve stejném duchu. Jo a taky se vyjádřil prezident Zeman. Úcta k hlavě státu, ať už se mají rádi či nikoli, ve veřejnoprávní ČESKÉ televizi, by měla být samozřejmostí – to by ovšem platilo, když by ČT nebyla zprivatizována „spacákovými revolucionáři“! Vyjádření ČESKÉHO prezidenta mělo být v ČESKÉ televizi na prvním místě!

Ale zpět k EU; je už více témat (cenzura není mezi prvními), kdy se zájmy českého státu s EU rozchází. Hned na začátku osekaná zemědělská výroba včetně vinic, výroby cukru a další, dále např. migranti a jejich přerozdělování z vlny r. 2015 (kvóty), přes přejmenovávání výrobků a později zjevná neochota řešit dvojí kvalitu potravin a drogerie, zvednutý prst k případné snaze o zdanění mnoha miliard zisku vyvezených za hranice atd., atd. Rovněž vyhlašované sankce dopadly na naše firmy, ale na západ od nás se čile obchodovalo.

Jsem zvědav, jak se paleta médií, zvláště ČT, vyjádří k aktualitě, a to – prohlášení paní Černochové, takto ministryně obrany, že ČR dodá na Ukrajinu další TĚŽKÉ (zpravidla útočné) zbraně. Státy EU tento druh zbraní pozastavily, tedy v praxi Zelenského diktování odmítly, ale to Černochová ne a ještě jak kejhavá husa to vyřvává do světa. Vůbec bych se nedivil, když by slova Fialy „jsme ve válce“ vzal Rus doslovně a na dvorního zbrojíře při formování těchto zbraní do konvoje poslal nějakou chytrou raketu – tedy přímo na území ČR. Jakpak to asi okomentuje Moravec a nebo Frydrichová? Asi vůbec.

Závěrem jen povzdech: dříve každý den mířil mediální ostrý ukazovák na Babiše a dřívější opozice měla snad těch ukazováků do tuctu – a dnes? Médiím ty ukazováky někdo amputoval a vládní pětikolka? Ještě nestačila zaměnit ty ukazováky za vládní žezlo a v tomto mezidobí vrší chyby. Nu, ale jen bláhovec očekával z tohoto účelového slepence jednotný a rozhodný tah na branku.

