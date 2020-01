Miroslav Macek: Babišova personální politika byla vždy zoufalá

Skupině šedesáti dobrovolníků se podařilo za víkend a zadarmo vyrobit informační systém k elektronickým dálničním známkám, který měl stát přes 400 milionů korun. O předání systému do rukou státu se bude teprve jednat. Podle organizátora projektu Vondráčka je kvůli tomu nutné vyřídit několik legislativních a technických podmínek. Potrvá to několik týdnů.

Myslím, že nic nevystihuje stav státu více, než informace obsažené v tomto textu.

Na druhé straně ovšem nesmíme zapomínat na to podstatné: elektronická známka a vše okolo je jen a jedině snahou státu o větší kontrolu nad občany, těm to žádnou výhodu nepřinese. Vždyť nalepení známky trvá okamžik, je ovšem při koupi zcela anonymní. A o to jen a jedině jde!

Antonín Pokorný na Facebooku o Andreji Babišovi:

Z osobní zkušenosti bych ho zase tolik nedémonizoval. Se zdrojem svých financí vždy postupoval intuitivně a skoro i nahodile. Po jistou dobu v jeho podnikání ekonomika nehrála žádnou roli. Ano, mnohdy používal i východní metody zastrašování. Dobře ale vím, že pokud musel čelit tvrdému odporu, stáhl se a bál. Viz Lovosice, které by nikdy nezískal, pokud by nebyl nucen se dohodnout.

Obecně se ví, že jeho personální politika byla vždy zoufalá. Preferoval ty, kteří se nechali i urážet, balamutili ho a byli loajální. Jejich produktivita ho nezajímala. Vždy měl velký notes a fenomenální paměť. S politiky mediálně netančil.

ANO zakládal na podnět Faltýnka a trpěl úzkostí, jak ho jako estébáka lidi přijmou. Když zjistil, že to není problém, vyhodil představenstvo i DR onoho hnutí ze dne na den. Představenstvo, kam nebyl zvolen Faltýnek. Pak, zcela náhodně, přišel Prchal, a Babiš pochopil sílu sociální sítě a marketingu. A poslouchal. Na slovo. Není tomu ale tak, že by markeťáci vymýšleli produkty, které v podstatě ani neexistují. Jenom vše hasí, a to dobře.

Babiš je dnes v koutě a couvnout nemůže. Chybí mu peníze v Agrofertu, státě a hrozí mu kriminál. Takže, toto období musíme přežít. Bohužel. Jinak je to osobní posera, který se bojí tlaku na sociálních sítích a ulice. Pokud by mu lidi blokovali nějakou dobu Strakovku, zmizí. Což se ale nestane. Přičemž, platí na něj jen tvrdost. Omlouvám se za delší text.

Češi jsou smějící se bestie:

Může působit bolševik sympaticky?

Ano, pokud sedí naproti Faltýnkovi.

