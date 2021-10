Miroslav Macek: Chci jen ze vší hloubi duše doufat, že nakonec nebudeme nuceni volit Babiše

reklama

Síť silnic, na nichž se platí mýtné, by se měla rozrůst o dalších 380 kilometrů. Kamiony by tak měly platit za průjezd tahy jako například z Plzně do Klatov a dále do Vodňan nebo z Jihlavy k Hatím na česko-rakouské hranici. Státu by to mělo vynést zhruba 400 milionů korun, nám to ovšem zdraží téměř vše.

Úředníci ministerstva dopravy připravili patřičnou vyhlášku již před volbami, ale kvůli obavě, že by to negativně dopadlo na volby, ale se zveřejněním návrhu vyčkávali. Jak typické!

***

Čtenář glos T. M. M. mi napsal:

Politici se předhání jak řešit zvýšení cen energií a slibují chudším domácnostem "energetické šeky" a "příspěvky na bydlení" a "palivové šeky" atd. Ale ať to nazveme jakkoli, je třeba konstatovat, že státy se takřka 80 let po válce po více než 70 letech stoupajícího blahobytu uchylují k nutnosti poskytovat chudším občanům vlastně žebračenky. Nebylo by lepší pojmenovat příčiny tohoto stavu? Tedy vlády seberou občanům prostředky a pošlou je do Bruselu. Tam za ně choré mozky vymyslí řešení (green deal, emisní povolenky), která zásadně a vlastně uměle zvýší ceny energií. Pak státy vyberou od všech občanů další prostředky a některým je vrátí jako žebračenky na energie. Opravdu tohle chceme snášet a tolerovat?

***

Vox populi:

Jak se tak vynořují jména kandidátů na funkci budoucího prezidenta, chci jen ze vší hloubi duše doufat, že nakonec nebudeme nuceni volit Babiše.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Mluvčí prezidenta záhy skončí, ale protože je chytrý, už dnes to hraje na invalidní důchod na hlavu.

***

I polština je jazyk vtipný aneb krátce o stvoření světa:

Na poczatku byl chaos. I tak, kurwa, zostalo.

