Miroslav Macek: Kdyby se něco nějak nedařilo, víme, kdo za to může

Vláda zruší Elektronickou evidenci tržeb (EET). To je chvályhodný počin, neboť slibované „narovnání podnikatelského prostředí“ ve státě, kde je toto prostředí trvale mrzačeno byrokracií, regulacemi, nesmyslnými nařízeními a dotacemi šlo jen o zbožné přání a iluzi. Zajímavé bude sledovat, kolik bude á conto toho zrušeno úřednických míst.

Anketa Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře? Ano 4% Ne 89% Ještě je brzy na hodnocení 7% hlasovalo: 6143 lidí

Osm let je hrozně krátká doba. Tedy alespoň podle premiéra, který si postěžoval, že měli málo času na přípravu nové vlády.

Za rok budeme volit nového prezidenta. „Této zemi by nejen slušela, ale patřila by k ní žena,“ říká Petr Pithart s tím, že podobné myšlenky měl už i první prezident samostatné České republiky Václav Havel. A to dokonce v době, kdy se sám k prezidentské kandidatuře odhodlával. „Zavolal si mě k vážnému rozhovoru a byl plný starostí, jak to udělat, aby příští prezident byla žena. Určitě měl nějakou v zásobě, ale neřekl mi to. Možná to byla geniální předtucha.“

Tak určitě. Geniálních předtuch, se kterými se nikomu nesvěřuji, mám tucet denně. Také, když u toho nikdo není, zpívám lépe, než Karel Gott…

Vadim Petrov na Facebooku:

Vystrčil hlavně děkoval, protože chtěl ukázat, jak si představuje změnu, a Fiala řekl, že to Babiš všechno zpackal a vládě teď bude trvat dlouho, než to napraví.

Musíme zatnout zuby, za tu špatnou situaci kromě Babiše může hodně Rusko a trošku nejmenované země v Evropě. Máme si dát také pozor, kdyby nám někdo říkal, že máme odněkud vystoupit, že to s námi nemyslí dobře.

Máme všechno připravené. Fiala udělá všechno, ale bez nás, občanů, to nepůjde.

P. S. Kdyby se to nějak nedařilo, víme, kdo za to může.

