Miroslav Macek: Kiska ohýbá ústavu tak, že Zeman je proti němu úplný žabař

Zdá se, že neústavní převrat na Slovensku je v plném proudu: prezident Kiska ohýbá ústavu tak, že prezident Zeman proti němu působí jako úplný žabař. Co na to čeští obránci ústavnosti? Budou protestovat před slovenským velvyslanectvím? Jistě ne. Je to sice sviňárna, ale „pro dobro věci“, žeano?

Čtenář glos P. B. mi napsal:

Jako mladý vědecký aspirant za hluboké normalizace jsem si přilepšoval k příjmu placeným doučováním středoškolské matematiky a přípravou na přijímací zkoušky na střední školu, abych si mohl dovolit koupit něco lepšího na sebe nebo třeba dovolenou v tehdejší Jugoslávii. Tehdá totiž byla zkouška z matematiky součástí přijímacího řízení na střední školu a jedním z předmětů maturity. Ušetřit si na dovolenou v Jugoslávii s Čedokem, CKM (Cestovní kanceláří mládeže) nebo ROH (= odbory) byla podmínka nutná, nikoliv postačující - nejdůležitější bylo získat výjezdní doložku či šedý pas, k čemuž bylo zase několik nutných podmínek: počínaje souhlasem uličního výboru KSČ, KSČ na pracovišti až po souhlas vojenské zprávy. Ale honem Ztohoven.

Vesměs jsem doučoval děti, které měly problém s matematikou. Až na jednoho kluka, který vyloženě matematiku odmítal, patrně v tušení, že se stane celebritou chlubící se, že v životě matematiku nepotřeboval a je patrně členem Akademie kdejakého umění. Na těch dětech jsem zjistil, že každé (pokud vyloženě nechce jako onen zmíněný kluk) má mozkovou kapacitu naučit se logickému myšlení, které je základem matematiky (včetně pár základních vzorečků a metod, které jsou k tomu potřeba), ale také přírodních, technických a dalších věd. Jen se to musí umět těm dětem vysvětlit, což samozřejmě předpokládá, že sám vyučující rozumí tomu, co má naučit.

To by ale asi na většinu současných učitelů byl nehorázný požadavek. Nejdůležitější je výše jejich platů a ostatní je pak samozřejmý vedlejší produkt. Vládním cílem je jejich měsíční plat zvýšit na 50 000.- Kč. Což přepočteno na normální měsíční pracovní úvazek (učitelé mají 21 hod. týdně) dělá zhruba 100 000.- Kč. O čemž mnoho vědeckých a technických pracovníků, ale třeba i lékařů, může jen sladce snít. To je ovšem nepodstatný detail.

Nejdůležitější je, že dnes jsou před námi jiné výzvy než v nedávné celosvětové tmářské minulosti: např. práva kdejakých sexuálních a společenských úchylek. I patologických.

Češi jsou smějící se bestie:

Kreml dnes (nerad) oficiálně přiznal, že Putin měl prsty i v ruských presidentských volbách, takže to, že Putin je i tím travičem, je po tomto prohlášení naprosto nezpochybnitelné.

