Miroslav Macek: Konečně vysvětleno! Babiš bere homeopatika na křivdu

Slovenský ministr vnitra odstoupil. Tak teď se ta dvojnásobná vražda vyřeší hned, neboť to je v podstatě přiznání: udělal to Kaliňák na přímý rozkaz Putina, aby se nerozkrylo napojení Gazpromu na kalábrijskou mafii…

***

Zadlužení státu a domácností je vedle růstu HDP druhým ukazatelem jak skvěle si žijeme. Dalším je počet exekucí a vystudovaných Cikánů.

***

No, konečně je vše vysvětleno! Babiš bere homeopatika na křivdu. Netuším sice, jak zabírají, ale ty viditelné vedlejší účinky jsou hrozné!

***

„Já jsem v minulosti sponzoroval dva filmy paní Sommerové, mám rád film, a když jsem se stal ministrem financí, tak jsem navýšil rozpočet na 800 milionů. A mrzelo mě, že jsem nebyl pozván, protože minulý rok jsem tam byl,“ postěžoval si Babiš. Ze svého, ať si sponzoruje koho chce a co chce, ale chlubit se tím, že pošle stovky milionů z našich daní lidem, kteří pak ukájejí své filmařské libido a rozdělují si peníze s kamarády, aby nakonec vznikly filmy, na které nikdo nechodí, to je ta největší sviňárna.

***

V Evropě, jak se zdá podle zpráv českých medií, náhle zmizely dva státy: Rakousko a Itálie.

***

Pokud chcete část občanů pořádně vytočit, napište pod fotografii houfu černých dětí s titulkem “V Kongu hrozí dvěma milionům dětí smrt hladem a porodnost přitom neklesá“ dovětek „Tak ať místo šoustání začnou něco dělat“, jak to udělal Petr Pauczyński. Sesypou se na vás jako vosy, aniž by se nad tím, proč tomu tak je, sebeméně zamysleli. Nicméně OSN tam chce dodat další „humanitární“ pomoc, takže za pár let bude těch dětí tři miliony…

***

Je sice hezké, že máte právo tvrdit, že dvě a dvě je deset, ale přece jen je lepší vědět, že jsou to čtyři.

autor: PV