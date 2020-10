Miroslav Macek: Není to plošné opatření, je přesně cílené, jen na celém území státu

reklama

Máme skvělou vládu! Jen rozhodne, že od pondělka bude platit nouzový stav a ihned dramaticky klesne počet pozitivně testovaných. Neuvěřitelné!

Babišovy výroky jsou zřejmě srozumitelné pouze voličům ANO:

„Ale to není plošné opatření. Je to přesně cílené opatření, jen na celém území státu!“

Prymula ovšem nechce zůstat pozadu:

“Není příliš důležité, zda lidé zemřeli s Covidem, nebo na Covid. Důležité je, že zemřeli.”

Copak to všem voličům Babišova ANO není jasné, stejně jako všem babičkám a dědouškům, jimž to soudruh Prymula na tiskovce vysvětlil?

My teď budeme dávat nemocnicím predikce, jak v těch čtrnácti dnech tam budou chodit pacienti. Ta predikce na těch čtrnáct dnů je velmi přesná. Na základě toho budou uvolňovat plánované zákroky. Kapacitu máme, ale je to kapacita, která je vykoupena velmi bolestivě. Tím, že nejsme schopni poskytovat péči, kterou bychom normálně poskytovali, a proto musíme tu zátěž v systému snížit. Kdybychom zůstali na reprodukčním čísle 1,2, tak se někdy na konci října dostaneme do potíží i s tou maximální kapacitou. Pokud bychom takto narůstali.

Robert Jíša na Facebooku:

Procenta pozitivních z celkem testovaných:

17. 9. - 13. 3%

18. 9. - 10 %

19. 9. - 13.6 %

20. 9. - 9.7 %

21. 9. - 7.6 %

22. 9. - 10.7 %

23. 9. - 10.3 %

24. 9. - 12.6 %

25. 9. - 12.9 %

26. 9. - 12.9 %

27. 9. - 12.6 %

Smrtnost:

začátek května 3.2% (politické zklidnění)

června 3.4 % (pohoda)

července 2.9 % (obrovská pohoda)

srpna 2.3 % ("odborníci" varují)

září 1.7 % (ještě paradoxněji, nastává panika)

9. 9. - 1.5 % (všichni jsou zpět z dovolených a školy běží na 100%)

10. 9. - 1.4 %

11. 9. - 1.4 %

12. 9. - 1.3 %

13. 9. - 1.3%

14. 9. - 1.3 % (třetí týden škol, vymýšlí se roušky všude)

15. 9. - 1.2 %

16. 9. - 1.2 %

17. 9 -. 1.1 %

18. 9. - 1.1 %

19. 9. - 1.1 %

20. 9. - 1.1 %

21. 9. - 1.1 % (z důvodu totální paniky je jmenován nový ministr zdravotnictví, smrtnost stále klesá, experti varují před desetitisíci mrtvých)

22. 9. - 1.0 %

23. 9. - 1.0 %

24. 9. - 1.0 %

25. 9. - 1.0 % (chystá se nový lockdown a nouzový stav)

26. 9. - 0.9 %

Martin Sedláček na Facebooku:

Plukovník před 14 dny sliboval, že touhle dobou budeme mít 6.000-8.000 pozitivních denně a že budeme muset vyhlásit nouzový stav. 6.000-8.000 denně nemáme, ale nouzový stav bude.

Mnozí říkají, že za vším jsou peníze. Nejsou. Babiš i Prymula jich mají tolik, že by mohli žít pohodlným životem do konce svých dnů.

Oni chtějí mít moc. To je důvod, proč nemáme jasná pravidla, proč se rozhoduje o opatřeních ad hoc a proč potřebujeme nouzový stav. Jakmile by byla jasná pravidla typu: "Když bude nakažených X, zavřeme hospody." "Když bude nakažených Y, jsou nařízené roušky." tak politikové ztrácí veškerou moc. Nastane vláda zákona. Třeba špatného, nesmyslného, individuální práva pošlapávajícího, ale přesto jednoznačného, jasně definovaného.

Mít moc znamená nebýt vázán zákony a pravidly. To je podstata diktatury, kterou se vyhlášením nouzového stavu staneme.

