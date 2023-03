Miroslav Macek: Občané jásají… další rána mírovým štváčům

reklama

Ministerstvo obrany by mělo už příští rok hospodařit s více než 150 miliardami korun, protože se armádě skokově navýší rozpočet.

Občané jásají…další rána mírovým štváčům! Souhlasné petice ze závodů následují…

Podle nejvyššího státního zástupce Igora Stříže byl za používání ruského okupačního symbolu „Z“ v Česku obviněn od začátku války jediný člověk. Německý občan na konci loňského března přijel do Chomutova, přičemž měl na skle zadních dveří nalepený papír s velkým písmenem Z.

„Obviněný byl rozsudkem zdejšího soudu uznán vinným přečinem popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia a dostal trest vyhoštění. Rozsudek ve věci není pravomocný, prozatím není vykázáno doručení obviněnému,“ sdělil ve středu Právu mluvčí chomutovského okresního soudu Petr Vaněk.

Takže řidiči - začátečníci pozor! Použitím nálepky se Z ve výstražném trojúhelníku popíráte, zpochybňujete, schvalujete a ospravedlňujete genocidium!

Ale vážně:

Až teprve s odstupem času se nám bude tato doba jevit jako období totální ztráty soudnosti a státní moci utržené ze řetězu.

Všichni už to za ty měsíce a měsíce známe: pokud se objeví z Ukrajiny nějaká faktografická zpráva, vždy končí větou „Informaci nešlo ověřit z nezávislých zdrojů“. Nyní se nám ovšem naskýtá skvělá příležitost: Putinův výlet do Mariupolu byl doprovázen informacemi, které by lehce ověřit šly a ukázaly by v plné nahotě Ruskou lživou propagandu.

Stačilo by, kdyby pan Šafr z FORUM 24 či jiný respektovaný novinář vyjel s fotografem do výše zmíněného Mariupolu a na místě natočil budovu tamní filharmonie, o které Rusové tvrdí, že je spolu s mnoha dalšími budovami opravována a v dubnu tam již má být zahajovací koncert. Případně další budovy, které se dle ruských zdrojů opravují a znovu staví.

Bude to neocenitelná služba veřejnosti, neboť není nic účinnějšího, než fakty promptně vyvrácená propagandistická lež.

Podpůrným argumentem, že jde o lež, by mohla být slova prezidenta Zelenského, že do konce roku osvobodí celé území Ukrajiny včetně Krymu, takže by bylo nesmyslné, aby Rusové opravovali veřejné budovy namísto budování pevnůstek a krytů.

Prezident USA Joe Biden, tedy země, která z pochopitelných obav neuznává jurisdikci Mezinárodního trestního soudu v Haagu, pokládá jeho vydání zatykače na ruského prezidenta Putina za válečné zločiny, za oprávněné.

Neměl by být za následující slova také jejich hlasatel obviněn?

„Každý den, kdy probíhá válka na Ukrajině, která má odvést pozornost, riskujeme globální válku. Musí nám být naprosto jasné, že naším cílem musí být okamžité a úplné zastavení bojů. Veškerá střelba musí skončit. Toto je ústřední problém. Potřebujeme bez prodlení nastolit mír.

Kromě toho se musíme ze všech sil snažit rozložit celý globalistický neokonzervativní establishment, který nás neustále zatahuje do nekonečných válek a předstírá, že bojujeme za svobodu a demokracii v zahraničí, zatímco z nás doma dělají zemi třetího světa.

Ministerstvo zahraničí, obranná byrokracie, zpravodajské služby a všechny ostatní musejí být kompletně změněny a reorganizovány, aby mohly zabránit vlivu tzv. Deep States a vrátili zase Ameriku na první místo.“

Ruský šváb, dezolát a mírový štváč Donald Trump v rámci předvolební kampaně ve Wisconsinu 16. března 2023.

Mezitím se zdá, že bude dokonce zatčen…

Marek Stoniš:

„Seznamte se: Toto je Jay Ersapah, ředitelka řízení finančních rizik pro Evropu, Afriku a Střední východ zkrachovalé Silicon Valley Bank. Na svém profilu se chlubí queer orientací a nepopiratelným faktem, že je barevná. A také, že je organizátorkou rozličných LGBT iniciativ a kampaní za práva osob s minoritní sexuální orientací. Její banka finančně podpořila stovky projektů na záchranu planety s cílem vybudovat nízkouhlíkový svět, k čemuž dokonce zřídila osm specializovaných týmů bankéřů, bankéřek a dozajista také osob s nebinární identitou.“

„Než jsem se ale začal poťouchle posmívat, že když dáte své peníze do správy levicovým aktivistům, pak se nesmíte divit, že je prošustrují za levicový aktivismus, s hrůzou jsem si uvědomil, že moje banka sponzoruje kampaně proti tomu, aby Češi jedli kapry, utrácí peníze za ‚udržitelná‘ turné bizarních zpěváků, nakupuje drahá a ne(eko)logická elektrická auta zaměstnancům, drží se hesla o udržitelném, sociálním, environmentálním podnikání a když se osobně dostavíte na jejich pobočku, máte pocit, že jste se ocitli v neziskové organizaci na záchranu deštných pralesů. A smích mě rychle přešel.“

Převzato se svolením autora z webu www.viditelny-macek.cz

Psali jsme: Miroslav Macek: Řád, pořádek a důstojnost prostě něco stojí Miroslav Macek: Na jedné straně se šetří a na druhé plnými hrstmi rozhazuje Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 288. díl Romantismus opilství Miroslav Macek: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.