Miroslav Macek: Velice bych se divil, kdyby EU opatření přežila

Martin Pecina mi k mým názorům na koronavirus mimo jiné napsal:

„Jste tak starý jako můj otec (76 let dodávám). Nemyslím si, že by táta měl umřít. Možná za deset let….myšlenka, že Ti lidé nezemřou navíc, ale jenom trošku dřív a bez trápení je skutečně "nosná". Třeba budete mít Vy a vaši blízcí taky takové štěstí. Po tom, co píšete, Vám asi budu upřímně přát, abyste se déle netrápil. Nezemřel byste přece navíc, ale jenom dříve. Tak jaký problém...“

Čímž mi nahrál na následující odpověď.

Řečeno s Williamem Shakespearem „zmíráme v okamžiku zrození“. Samozřejmě sobě a svým blízkým přejeme co nejdelší a nejhezčí život, aniž bychom to však mohli valným dílem svým přičiněním ovlivnit, ač si to často namlouváme.

Takže svému otci byste spíše měl přát, aby se dožil v plném duševním a tělesném zdraví co nejdelšího věku a zemřel pokud možno náhle milosrdnou smrtí, nikoliv jako kupříkladu jedna moje sousedka, které byste určitě rád dalších deset let života nepřál – prožila je totiž na loži, udržovaná při bazálním životě, postupně s amputovanou jednou a druhou nohou, než ji konečně vysvobodila milosrdná smrt. Doufám, že nepředpokládáte, že její prolongované utrpení přinášelo jejím příbuzným a známým radost, dnes a denně jí tu smrt přáli.

Z čeho usuzujete, když přejete svému otci dalších deset let života, že nedopadne stejně či ještě hůř? Z čeho usuzujete, že tak nedopadnete vy? Drtivou většinu lidí, kteří zemřeli nikoliv na koronavirus, ale na koronavirus v kombinaci s jejich vesměs chronickými nemocemi, by s vysokou pravděpodobností čekal konec podobný konci té mé sousedky….ostatně zajděte si do kterékoliv LDN a pár dnů tam pobuďte.

Takže nepřejme nikomu dalších x let života, přejme zdraví a milosrdnou smrt. Takže za to přání, pane Pecino, abych se netrápil a raději zemřel dřív, opravdu, bez ironie, děkuji.

***

Statistika z roku 2017:

Zemřelo přes 111 tisíc lidí, což je nejvyšší číslo za posledních 20 let. Statistici připomněli, že loni v lednu a v únoru se rozšířila epidemie chřipky, a počet zemřelých v těchto měsících tak překonal hranici 10, respektive 12 tisíc osob.

***

Konečně dobrá zpráva! EU se obává o soudržnost Unie a chystá opatření. Velice bych se totiž divil, kdyby ta opatření EU přežila.

***

Bože, ty to vidíš!

V pátek 27. března 2020 byli policisté cestou linky 158 přivoláni k rybníkům v okolí Lázní Bohdaneč, kde sluníčko a relativně teplé počasí přilákalo k vodě řadu lidí včetně nudistů. Bohužel ale opalující se občané byli ve větším počtu na jednom místě a někteří neměli ani roušky.

Po příjezdu policistů si všichni dali říci a vládní nařízení respektovali. Občané mohou být na místech k tomu určených bez oblečení, nicméně musejí mít zakrytá ústa a musejí dodržovat počty, ve kterých do přírody smějí jít.

Protože i dneska bylo pěkné počasí a rtuť teploměru se vyšplhala nad 16 stupňů, bohdanečští policisté jeli okolí rybníků preventivně zkontrolovat znovu. Hlídky byly potěšeny, protože už zde nenašly žádnou větší skupinu lidí.

***

Evropská komise pošle miliony eur nezávislým médiím. Bez nich se dezinformacím neubráníme, říká eurokomisařka Jourová.

A nezávislá media budou jen ta, která papouškují názory evropských byrokratů, říkám já.

Czexit!

***

Ze zpráv Městské policie v Pardubicích:

V Lexově ulici pak hlídky strážníků přijeli na oznámení o skupině šesti dětí bez ochrany dýchacích cest na dětském hřišti. Toto oznámení strážníci potvrdili a další sportovní aktivity zakázali. Pouze jednu osobu strážníci oznámí správnímu orgánu, zbytek účastníků nedosáhl věku 15 let.

Dodávám:

Zprávu ponechávám s hrubkou a raději bez komentáře…

***

Opsáno z facebooku:

Totální ztráta rozumu a střízlivého uvažování i mezi doposud normálními lidmi mě děsí daleko víc než nějakej COVID.

Leo Švančara na facebooku:

Pobyt v místě bydliště? Nu, to jsem zvědav, jak se těch 2800 lidí vejde do budovy jihlavské radnice, tedy svého trvalého bydliště, a ke všemu tam bude přitom dodržovat odstupy dva metry od sebe!

