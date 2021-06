Miroslav Macek: Za vším hledej peníze…

reklama

Nová zjištění o imunitě po prodělání covidu. Reinfekci brání poměrně dlouho, a to zvláště u seniorů.

Tolik titulek o studii londýnské univerzity UCL. Pak je samozřejmě velice lehké odpovědět si na otázku, proč se nutí do očkování i lidé, kteří covid prodělali. Za vším hledej peníze…

***

Pokud se domníváte, že v normalizačních letech se bolševický režim opíral o fanatické komunisty, mýlíte se. Stál na lidech, kteří říkali „Já mám rodinu, děti chtějí studovat, v léte chceme jet do Jugoslávie, chci povýšit v zaměstnání, nechci mít potíže…“ a tak se před režimem pěkně shrbili, poctivě chodili do prvomájových průvodů, děti přihlásili do Pionýra a ve volbách házeli hlasy kandidátům Národní fronty.

Tihle lidé, jak vidno, pranic nevymřeli. Obávám se, že bolševici s počítači, kteří se derou pod různými nátěry v celé Evropě k moci, se na ně budou moci opět spolehnout.

***

Anketa Je potřeba, aby lidé, kteří jsou očkovaní a vracejí se ze zahraničí, podstupovali testy na covid-19? Ano 73% Ne 20% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2584 lidí

Čtenář glos P. K. mi napsal:

Mám na novináře (vyjma těch kvalitních) patrně stejný negativní názor, jako p. Klaus a možná i Vy.

V jednom se ale asi budeme lišit. A to v příčinách toho, proč se u nás redaktoři, novináři apod. tak "utrhli z řetězu".

Viníkem jsou dle mého mínění politici napříč politickým spektrem a to téměř bez výjimky, tedy i ODS. Kdopak si to neustále snaží předcházet novináře a vemlouvat se do jejich přízně? Kdopak je to zneužívá a využívá ke svým cílům, aniž by si uvědomil, že příště totéž, co potkalo V. Klause, může potkat i jeho? Namátkou třeba předseda ODS Fiala, ale vlastně skoro všichni politici. Kdopak to odsouhlasil normu, která umožňuje novináři vymyslet si jakoukoliv lež a pak ji schovat pod právo anonymního zdroje? Opět téměř všichni politici. Kdopak to podporuje propagandistickou Českou televizi v jejím rozhazování bez kontroly? Stačí se podívat na pořady typu "Dobré ráno". Ve studiu zpravidla 1 host a 2 - 3 redaktorky, žvanící buď o ničem, nebo o zcela zbytečném, nepodstatném tématu. O stále nových a nových barbínách (redaktorkách) na obrazovce ČT, které neovládají základy mateřského jazyka ani základy logického myšlení, zato sebevědomí z nich jen kape, škoda mluvit. Kdo jim to umožnil? No přece politici se svou morálkou a (ne)schopnostmi.

Samostatnou kapitolou je i zpronevěření se některých stran svému programu a plivnutí do tváře voličům, kdy např. ODS i další strany jsou schopny se spojit s děsivými ultralevičáky (a jejich programem), ať to stojí, co to stojí. A opět k tomu masivně používají profláklá media. Ke genderu, pijavicím neziskovkám, imigraci, nadvládě a příkazům EU a dalším ožehavým tématům většina politiků, z obavy před medii, mlčí. A já říkám, že kdo se nepostaví zlu a mlčí, ten je spolupodílníkem zločinu.

Ono všechno souvisí se vším a celé se to, včetně výše popsaného, skládá dohromady v mozaiku upadající společnosti. Už by o tom šla napsat kniha.

Psali jsme: Miroslav Macek: Proboha! To se opravdu nevzpamatujeme včas? Miroslav Macek: Nehledejte racionální vysvětlení chování Svědků covidových. Je to otázka víry, nikoliv rozumu Miroslav Macek: U státních úředníků koronavirus nenapadá plíce a jiné orgány, ale mozek Miroslav Macek: Jde o prachy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.