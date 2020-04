Miroslav Macek: Zavřít se na dva roky do karantény, abych se dožil Alzheimera?

reklama

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) předpokládá, že se česká ekonomika vrátí do stavu před nynější krizí, kterou způsobila opatření proti koronaviru, v roce 2028. Zcela souhlasím, ovšem pod jednou jedinou podmínkou, že Babiš se svými pohůnky včetně této paní odtáhnou ke všem čertům, neboť tu krizi nezpůsobí koronavirus, ale oni.

***

Pařížský zpravodaj ČT Jan Šmíd prohlásil, že muslimské no-go zóny na severu Paříže si žijí na rozdíl od zbytku Paříže svým obvyklým životem a policie tam kontrolovat a vyžadovat nařízení vlády ohledně COVID – 19 nechodí, neboť je to zcela nemožné a policii by šlo o život.

Absolutně nechápu, o čem to mluvil, vždyť přece v Paříži a jiných francouzských městech žádné takové zóny nejsou a nikdy nebyly!

***

Zákaz farmářských trhů byl zřejmě kvůli nízkým stropům, špatné cirkulaci vzduchu a tlačenicím u vchodů. Ale od 20. 4. je už vláda povolí – zřejmě se jí konečně podařilo změřit výšku stropu. Ovšem rozestupy musejí zůstat, samozřejmě…ovšem holičky, holiči, kadeřnice a kadeřníci mají smůlu – ti až od konce května. Vláda si zřejmě připomněla Krále Lávru a Kukulínovo zjištění, že král má oslí uši.

***

Hamáček: „Nikdo neví, co by se stalo, kdybychom hobby markety nechali zavřené a dvakrát tolik lidí by se nám nahrnulo do parků…“

Není nejvyšší čas namísto očkování proti koronaviru vyvíjet urychleně transfuzi zdravého rozumu?

***

Vzpomínáte na nějakou paniku v roce 1968 - 69, kdy hongkongská chřipka zabila ve světě přes 1 milion lidí, z toho jen v USA 100.000?

***

Už pět týdnů téměř nelétají letadla, mnohé továrny stojí a milióny lidí na celém světě nepracují, turismus je téměř na nule, konzum klesl, doprava je značně omezená…a CO2 v atmosféře? Roste…

A co myslíte, že bude následovat? Inu, přece žádosti o jiné granty, které nahradí výpadek těch minulých a budou dokazovat, jak to se spalováním fosilních paliv vůbec, ale vůbec nesouvisí.

***

Pavel Calda, porodník, gynekolog a genetik:

Všude se pořád diskutuje kolik měsíců či let by měl být oslabený člověk zavřený doma, aby nebyl nakažen chřipkových virem, který častěji způsobuje zápal plic, který muže vést až k smrti.

Je smyslem života ochránit se před nástrahami smrti i za cenu rezignace na běžný život? Chození do práce, setkávání se s rodinou a přáteli, naplňování svých sociálních potřeb? Platí stále, že člověk je svojí podstatou tvor společenský?

Může si svobodný a svéprávný jedinec vybrat svoji cestu? Nebo mu má být určeno místo pobytu, kde má být ukryt před nejasně definovanými a čísly chabě podpořenými nástrahami?

Už narodit se je velké riziko. A už při porodu je 100% jistota, že ten stejný jedinec musí zemřít. Průměrný věk žen u nás je 81 let a mužů 76 let. Pak přichází další rizika: riziko násilné smrti při autonehodě či jiné nehodě, při sportu, cestování autem či letadlem. Je důvod zakázat cestování autem mladým lidem, když riziko úmrtí je jistě významné? Můžeme každého jednotlivého člověka ochránit před rizikem smrti, aniž bychom ho zbavili radosti ze života? Uzavřít do sterilního stanu?

Člověk by měl být smířený se nejen se životem, ale i smrtí. Jako se nás nikdo neptal, jestli jsme se měli narodit, tak se nás nikdo nebude ptát na to, kdy máme odejít. Nikdo tu nejsme navěky. A umění je odejít včas.

Já jsem připraven - nemusí to byt covid-19 pneumonie. U té i v současné panice z pandemie je pravděpodobnost velmi malá. Ale ostatní dnes veřejností ignorované příčiny úmrtí jsou stejně neodvratitelné.

Neplánuji vydržet do totální senility. Není to o kvantitě, délce přežívání, ale kvalitě života. A když to má nastat, ať to nastane. Ale zavřít se doma na 2 roky do karantény, abych se dožil Alzheimera nebo rakoviny, neplánuju.

