Miroslav Macek: Zvláště přemnožení blbců je do očí bijící

Ministerstvo dopravy občanům radí, jak od prosince zakoupit jízdenku na vlak. Návod má šest stran formátu A4. Pochopitelně, jsme ohromná země se spoustou veletoků a obřích pohoří a mamutím počtem obyvatel, takže vyřešit železniční dopravu tohoto kolosu je úkol téměř nemožný.

***

Za posledních 20 let vzniklo více inovací než za 7000 let před tím. Tolik zpráva. Otázkou ovšem zůstává, kolik z nich opravdu potřebujeme ke šťastnému a spokojenému životu. Což mi kolaterálně připomíná starý vtip: Člověče, mně se dnes dařilo! Ráno jsem zajel na STK, pak do autoopravny, kde mi bez čekání přehodili letní gumy na zimní a pak na poštu zaplatit povinné ručení. No, nemít auťák, tak to nestíhám!“

***

Italská režisérka Lina Wertmüllerová při přebírání ceny Governors Awards navrhla, aby cena Akademie, obecněji známá pod názvem Oscar, dostala ženské jméno Anna. Já bych zůstal přece jen u mužských jmen, kupříkladu Humpernagelvogel a jedním výstižným slovem rodu ženského pojmenovat Linu Wertmüllerovou.

***

Čtenář glos J. N. mi napsal:

Dovolím si nabídnout radu, jak řešit Váš problém s likvidací spadaného listí. Spolu se dvěma sousedy založte neziskovku a požádejte o dotaci na výzkum ekologické likvidace spadaného listí. Když to navíc podpoříte každý čtvrtek demonstrací před úřadem vlády, to by v tom byl čert, abyste časem nebyl kandidátem na Nobelovu cenu. Z praktického hlediska je sice likvidace tlením za 18 a pálením za 20 – 2, ale nelze pominout, že případný výzkum najde časem uplatnění mnohem významnější. Již dnes je totiž zjevné, že zásadním příčinou klimatických změn (zejména však příčinou celé řady dalších problémů) je přemnožení druhu homo sapiens na této planetě – zvláště přemnožení blbců je do očí bijící. Pokud se podaří snížit počet obyvatel planety na optimálních 1,5 až 2 miliardy, bude po problému nejen s emisemi a odpadem, ale i s dopravními zácpami či nedostatkem parkovacích míst. Pohled do miliony let trvající historie planety ukazuje, že si zatím vždy sama dokázala poradit s přemnožením jakéhokoliv živočišného druhu a nelze pochybovat, že to dříve či později udělá i v případě druhu homo sapiens – ať již to bude formou nějaké pandemie, přírodní či jiné katastrofy. V reálu pak bude potřeba vyřešit, jak se zbavit cca 6 miliard mrtvých jedinců – jestli je nechat zetlít nebo spálit. Výsledky Vašeho výzkumu pak budou k nezaplacení!

