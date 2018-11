Miroslav Pavel: Chce pravice nový Únor?

Andrej Babiš opravdu není inkarnace neposkvrněného početí Panny Marie. A úplně nejlepší by bylo, kdyby se celá kauza Čapího hnízda dostala konečně před soud. Proč to tak dlouho trvá? Zdržuje to někdo? A kdo? Místo toho nějaké dobré duše ( odkud?) dají adresu jednoho ze spoluobviněných (, o které policie říká, že ji zná a s obviněným komunikuje) v této kauze rádobyinvestigativním novinářům. A ti ho jakoby objeví. A kauza je na světě.

Ani vteřinu nepochybuji o tom, že to Andrej Babiš nevzdá. Myslím, že si přesně uvědomuje, že by tím hon na něj neskončil. Jeho protivníci by ho rádi viděli „v teplácích“ a ještě raději by si dělili jeho majetek.

Je tam ale ještě jeden problém. Trochu mne irituje, že si to profesor politologie v čele ODS neuvědomuje. Mimochodem, nezdá se vám také, že posledním skutečným politikem v čele ODS byl Václav Klaus?

Co mám na mysli? Pravice nemá sílu Babišovu vládu porazit (napadá mne, bohužel, paralela s únorem 1948), pokud ji podrží sociální demokracie a komunisté. Přitom sociálním demokratům, pokud už vůbec nepřišli o pud sebezáchovy, nic jiného jim nezbývá. S Babišem mají alespoň nějakou jistotu teplých vládních křesel a do konce mandátu ještě nějaká doba zbývá. Že ho podpoří komunisté, o tom příliš nepochybuji. Možná za nějakou protislužbu. A kdyby se náhodou sociální demokracie zbláznila, je v záloze Okamurova SPD. Nemá náhodou 22 poslanců?

A úplně nejkrásnější je představa předčasných voleb. Myslím, že tuto variantu prezident Zeman určitě po večerech promýšlí. Čekala by nás hnusná kampaň, ale výsledek by politickou scénu České republiky nepochybně pořádně pročistil. A být před historií takovým Otcem zakladatelem nových poměrů je určitě lákavá představa.

(autor je vydavatelem Literárních novin)

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV