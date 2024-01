Nikita Michalkov: Dopis Radě Evropy

reklama

Nejprve vás žádám, abyste můj dopis nepovažovali za pokus vymanit se ze sankcí, které mi byly oznámeny, protože tyto sankce mi oznámili lidé, jejichž slovům nebo činům nelze věřit. Stačí připomenout přiznání bývalé německé kancléřky paní Merkelové, bývalého prezidenta Ukrajiny Porošenka a bývalého prezidenta Francie Hollanda, že všechna dlouhodobá jednání související s dohodami z Minsku byla cynickou lží, aby získali čas a prosadili v krásné zemi, jakou je Ukrajina, nelidskou rusofobii a krutý nacismus. Nebo si vzpomeňte, jak jste pohrdali ústními sliby, které byly dány tehdejšímu vedení Sovětského svazu o tom, že se NATO nebude šířit na východ a potom jste obklíčili naši zemi. Ale to nechci teď rozebírat. To je příliš zřejmé nejen mně, ale i vám, a proto vše, co děláte, je důsledným pokračováním univerzální lži a severoatlantické expanze.

Chci mluvit o něčem jiném. Vy, kteří se považujete za "civilizovanou demokratickou společnost", vyhlašujete sankce člověku, který svůj osobní názor vyjádří ve své zemi, ve své vlasti, ve svém jazyce. 11 let jsem hostoval v TV Rossiya - 24 a po celých 11 let jsem nikdy nezměnil svůj pohled na žádnou z klíčových otázek, které jsem položil Jen v loňském roce sledovalo mých 16 pořadů 229 milionů diváků. Toto číslo samo o sobě potvrzuje, že to, o čem mluvíme v našich pořadech, se týká velké většiny lidí žijících v Rusku.

Protože nevíte, o čem mluvíte, prohlašujete mě za propagandistu Kremlu. Ale pro informaci, pokud máte zájem: Nedostávám od kanálu ani od státu ani korunu a pořad dělám na vlastní náklady. Navíc není můj program přerušován reklamou, která by se mi, věřte, při takovém počtu zhlédnutí mohla stát zdrojem důležitých příjmů. Můj pořad není nikým cenzurován. V pondělí nahlásím televizní stanici název epizody, kterou odvysílají v pátek ráno. A kanál přijímá náš pořad až ve čtvrtek pozdě večer, aniž by o programu věděl něco jiného než název. Takže nikdo nemůže ovlivnit jeho obsah.

Mohu předpokládat, že váš postoj ke mně se vyvinul právě po zhlédnutí mých pořadů, a právě proto, že svou pravdivostí a nezávislostí pomáhají lidem zjistit pravdu. Nebudu lhát - dělá mi to radost.

Ale pokud je to tak, nemohli jste neslyšet a nevidět, kolikrát jsem ve svém pořadu volal po tom, abyste v sobě probudili svědomí a smysl pro pravdu a pořádně se podívali na děti zavražděné kyjevským režimem na Donbasu, na upálené v Domě odborů v Oděse, na zastřelené válečné zajatce, na mučení a týrání civilního obyvatelstva - na všechno, co je výsledkem vaší lstivé politiky a zrady Minských dohod, které jste proradně sami podepsali - aniž jste je chtěli dodržet.

Uvalujete na mě sankce mimo jiné za podporu údajně nepravdivého prohlášení Kremlu o biologických zbraních. Ale proč potom neoznámíte sankce proti paní Nulandové, která veřejně přiznala existenci biologických laboratoří na Ukrajině, což dokázaly dokumentární záběry a dokumenty, které jsme ukázali v našem pořadu.

Znovusjednocení Krymu s Ruskem nazýváte anexi a nechcete si připustit, že po fašistickém puči s pokusem o atentát na prezidenta Janukovyče se na Krymu připravovala krvavá lázeň. Tomu nechcete věřit a přiznat, že více než 90 % obyvatel Krymu hlasovalo bez jediného výstřelu a násilí pro návrat do Ruské federace.

Popíráte naše tvrzení o probuzeném nacismu na Ukrajině a pokorně přijímáte bourání pomníků sovětským vojákům, kteří porazili německou 3. Říši. Nevadí vám přejmenování ulic, pojmenovaných po kdysi velkých spisovatelích. A nevadí vám současně jejich přejmenování po Banderovi, Šuchevyčovi a dalších Hitlerových spolupachatelích, kteří už jen pro volyňský masakr a vraždy starých lidí, žen a dětí měli být navždy zatraceni.

Nechci se pozastavovat nad všemi těmito skutečnostmi, protože jste nepochybně vše viděli v mém vysílání - jinak byste mi přece neoznámili sankce. Ale vaším úkolem je tvářit se, jakoby se nic z toho nestalo. A hlavně - ať to nevidí ostatní - ti, kteří ještě nejsou zaslepeni vaší propagandou a kteří neplní úkoly, které vám zadal Washington.

Tato pravda je pro vás děsivá nepochybně i proto, že v období od 1. do 8. ledna tohoto roku reprízy našeho pořadu zhlédlo dalších 53 milionů lidí. Což dohromady je populace několika zemí EU, které proti mně vyhlásily sankce.

Shrnu-li tento dopis, chci vám vlastně vyjádřit vděčnost za uznání mé činnosti, protože jinak, než jeho uznáním nelze vysvětlit váš strach z pravdy, která dříve nebo později vyústí v mezinárodní tribunál z těch zemí a národů, které dnes čekají na naše vítězství, ale nemají sílu ani příležitost to otevřeně vyjádřit. Ale zapomínáte, že kromě Severozápadu je tu ještě Jihovýchod a také Afrika a Latinská Amerika.

Ukolébána pohodlným životem pod americkým jaderným deštníkem, "civilizovaná Evropa", která kdysi ani jednou nevyslyšela Kaddáfího a zabila ho, se probudí. A stovky milionů očí obyčejných lidí, kteří procitnou z letargie, vám řeknou "ne!". Řeknou to nahlas a jasně tak, jak vám to dnes říká náš prezident - jediný ze světových vůdců, který stojí v cestě ničivé tsunami vašeho pokrytectví A spolu s ním vám toto "ne" říká naprostá většina občanů národů našeho obrovského Ruska.

Vím, že o tomto mém dopise se dozví jen málokdo z těch, kterým je určen, ale pro mě bylo přesto důležité ho napsat.

A doporučuji: Slyšte naše "ne" - dokud ještě máte čas....

