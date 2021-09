Oldřich Fischer: Předpoklad pro výkon získané funkce

Každý občan, když nastupuje do nového zaměstnání tak musí jít k lékaři absolvovat vstupní prohlídku. Jestliže pracující občané platí volený státní aparát, tak už před volbami, by měli vědět, zdali po zvolení budou (například poslanci, senátoři atd.) schopni pracovat.

Kdokoliv je na seznamech kandidátů jakékoliv strany (nebo hnutí), tak u svého jména by měl mít posudek od lékaře. Anketa Od jakého věku by měl mít český občan právo volit? Od 16 let 8% Od 18 let 12% Od 21 let 67% Ještě později 13% hlasovalo: 16825 lidí

Samostatným problémem je orientace například poslance. Jestliže podniká (nebo kdokoliv z jeho rodiny) v cizí, nebo v cizích zemích. Podniká třeba ve Francii, jeho syn je Švýcar. Půl rodiny jsou Američané, nebo žijí v Anglii, děti studují v Dánsku atd. Též kandidát pracuje léta v jiných zemích například v Německu (ministryně Válková a nejrůznější kandidáti jiných stran. Takový zastupitel inklinuje protěžovat tu zemi, kde si vydělává. Třeba asi jako Američan Vondra. (Chce v Čechách americkou vojenskou základnu.) To že řada lidí může mít dvojí ( možná trojí) občanství, (viz hejtman Ráth), ( Izraelec) vede občany k nedůvěře k takovým zastupitelům. O tom, že jsou třeba i Američané (viz. mladý Diensbier), se občané dozvědí spíše omylem. Nebo to někde prosákne. Rozhodně se to občané nedozvědí před volbama. Doporučoval bych, volit raději z křišťálové koule. Volební seznamy dát do Sběrných surovin. Už před volbama. Určitě bychom na tom netratili.

