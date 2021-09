Oldřich Rambousek: Ekologismus nabírá na síle a vysává všem peněženky

reklama

Ono totiž na základě prudkého růstu cen emisních povolenek bude zdražovat značně rychle všechno a nejvíce to bude odnášet koncový spotřebitel. Myslíte si, že taháním značných objemů peněz z kapes úplně obyčejných lidí dojde ke zlepšení stavu životního prostředí?? Pouze okrajově vážení, ale v zimě budeme mrznout.

Emisní povolenky jsou vlastně uhlíkovou daní, která se uvaluje na největší znečišťovatele životního prostředí. Nicméně majitelé podniků vyrábějících energie si s tímto moc hlavu lámat nemusí, neboť ať jsou emisní povolenky dražší, či levnější, tak jejich cena je promítnuta do cen pro koncového spotřebitele, který je nucen to zaplatit, a majitelé podniků jsou vysmátí, neb jsou opět na svých. Zde je něco špatně, nemyslíte?

Za těch skoro dvacet let fungování kšeftu s emisními povolenkami byli lidé na celém světě okradeni o biliony dolarů. Za ty peníze by musely být dávno elektrárny uhlíkově neutrální a dokonce pozlacené, ale nejsou. Jak je to možné? Kam jdou ty peníze? Kdo ví? Cesty peněz jsou nevyzpytatelné a někdy dosti tajemné. Běžný občan se pravdu nemá šanci dozvědět. Je to úplně stejný postup jako kdysi s azbestem, kdy muselo zemřít tisíce lidí, než pravda vylezla na povrch. Lhali politici, lhali lékaři, lhali majitelé fabrik na výrobu azbestu, a dokonce i komise uměle vytvořená pro kontrolu obchodu a použití azbestu. Trvalo to bezmála 80 let, než se chudák pravda dostala do povědomí společnosti. Do té doby se azbest v klidu vyráběl a používal a lidé umírali jak o závod na rakovinu. Samozřejmě páni podnikatelé byli za vodou, ale že by někdo odškodnil oběti jejich podnikání - to ne. Dle mého soudu jsou emisní povolenky obdobný švindl.

Oldřich Rambousek

Psali jsme: Dočekal (Svobodní): Vidím velký špatný! Asi jsem Nostradamus křížený s Jolandou Balcarová (Piráti): Uhlíkové clo je jedním z nástrojů ochrany klimatu Zelené šílenství, rozčílil se ministr Havlíček. Konec naftových aut do roku 2035 je nesmysl EU zdraží chudým topení. Ale dá jim peníze na zateplení domu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.