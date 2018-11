Oldřich Rambousek: Jak básníci přicházejí o iluze?

Ne, nebojte se, nebudu se v tomto příspěvku zabývat filmem. Na to skutečně nejsem odborník. Jen jsem si vypůjčil názvy filmů pro ukázku, jak nám film ukazuje postupný vývoj člověka ve společnosti, společnosti jako takové, a jak se s časem mění i hodnotové žebříčky s poukazem na ekonomický a politický vývoj. Tedy opět píši o politice.

I já jsem býval takzvaným básníkem a žil jsem tak trochu v iluzích. Ona iluze se týkala mého vstupu do KSČM, kde jsem byl přesvědčen, že je to právě ta strana, která je nejblíže lidem, a to pro svůj ideologický základ. Čas ubíhal a já postupem času začal o iluze přicházet. Proč? Na vojenské škole jsme měli jako jeden ze základních předmětů marxismus-leninismus. Šel mi na výbornou a po čase i v civilu jsem se vrátil k takzvanému samostudiu této materie. Byl jsem poněkud zaskočen, když jsem zjistil, že marxismus byl v KSČM odsunut na vedlejší kolej a přestalo se z něj vycházet jako ze základu komunistického hnutí a jeho politiky. Místo toho byla a je politická činnost KSČM řízena oportunistickými kádry a celkově získala stranická politika oportunistický rámec s prvky reálného liberalism. A dnes už se dokonce dá říci, že se jedná o vypočítavou kolaboraci. Samozřejmě že každý tuto situaci vnímá po svém a ze svého úhlu pohledu, s ohledem na svou vlastní zainteresovanost.

Já osobně jsem o iluze přišel, neb si nechci něco jen namlouvat a lidem okolo sebe lhát. Ze strany jsem odešel, a tak je jasné, že nejsem na politickém směřování strany nijak zainteresován. To platí i přesto, že komunistou jsem stále a že razím cestu marx-leninských postupů. Nicméně musím podotknout, že do strany jsem nevstupoval ze zištných důvodů nebo pro budování kariéry jako někteří. To nebylo nikdy mým cílem a myslím, že všichni ze ZO, kam jsem patřil, to vědí, ač jsem kandidoval na předsedu OV a do sněmovny. Nějaký profit z čehosi mě nikdy nezajímal, ba naopak. Investoval jsem do politiky strany i své osobní prostředky, a ač nemusím, dělám to někdy i dnes.

Po oproštění se od politických povinností mi skutečně začal chutnat život. Bylo více volného času pro sebe i pro rodinu a hlavně - čistší hlava. Tedy o nic jsem nepřišel. Politika mě však zajímá nadále. Občas něco napíšu, okomentuji, někam zajedu na nějakou akci. Vůbec netrpím pocity jakékoliv zhrzenosti a neuznání, jak o mé osobě rád píše prof. Josef Heller nebo Alois Drdák. K mému štěstí jsou to jen jejich domněnky a fantasmagorie, které vymýšlejí, když už argumentačně nestačí a nevědí kudy kam. Pan Drdák mě dokonce zablokoval na Fb. Je to jen jeho volba a svobodné rozhodnutí, ale nelíbí se mi, když ho opřádá nesmysly a domněnkami, které vydává za fakta. Považuji to za ubohost, ale také za neznalost jednoho ze základů znalostí komunisty - dialektiky. Tímto fenoménem je bohužel strana prošpikována.

Pan Drdák má pravdu v tom, že jsem někdy vulgární. Ano, občas použiji hrubší výrazivo a dost možná je to proto, že jsem zastánce hesla - Na hrubý pytel hrubá záplata. Navíc nejsem protřelý politik, který má naučeno, jak má mluvit, a nejsem ani novinář, který má za sebou korektora. Nebudu však dělat ze sebe něco, co nejsem. Nebudu se přetvařovat a dělat ze sebe slušňáka jenom proto, že si to někdo přeje. Jsem zcela obyčejný chlap z vesnice a žiji v přesvědčení, že všichni máme do prdele díru stejnou - nebo vy jste něco více, pane Drdáku? Já zapomněl - vy jste to PhD.

Sdělil jste na Fb, pane Drdáku, že máte titul z VŠp. To je chvályhodné a je pravda, že takových vzdělaných lidí má strana velmi málo. Znám také jednoho takového a bývali jsme i přáteli, ale dnes již to neplatí. Já sice nemám VŠp, mám jen střední vzdělání, ale co to dokazuje? On vysokoškolák nemůže být vůl? Ona je VŠ patentem na rozum, či zárukou kvalit člověka? Já myslím, že ne, a znám spousty velmi inteligentních dělníků, kteří jsou třeba jen vyučeni a strčí do kapsy kdejakého inženýra. Důležité však je, že když máte titul z VŠp, tak byste měl velmi dobře vědět, že politika KSČM je vedena špatným směrem. Měl byste vědět, že závěry ÚV nejsou nedotknutelné a že není důvodu o nich nediskutovat na Fb. Proto nechápu vaše výroky, že o závěrech ÚV se nediskutuje, a už vůbec ne na Fb. Máte v tom nějaký zmatek. Někdy se chováte jako oportunista, jindy zase jako dogmatik. Dovolím si konstatovat, že v tom máte zmatek, ale to bude asi věkem, takže je to omluvitelné.

Onen oportunismus, ač je vhodný k diskusím, je spolu s reálným liberalismem a kolaborací hlavní příčinou ztráty voličů KSČM. Inteligentní člověk vnímá a chápe protichůdnost programu KSČM s politikou vlády. Tedy protichůdnost programová, ale také i myšlenková. Nebudu psát ideová, protože KSČM už nepostupuje dle žádné ideologie, krom jakéhosi prospěchu a slušného bakšiše. Samozřejmě je nutné zmínit, že i momentálně dobrý ekonomický vývoj odvádí voliče od komunistických témat. Ekonomická prosperita však nebude trvat věčně, neb se ekonomika pohybuje v sinusoidních relacích a je více než jisté, že po letech růstu přijde stagnace, a pak sešup směrem dolů, který bude samozřejmě přímo navazovat na růst nezaměstnanosti. Dnes se dá říci, že ekonomika je přehřátá a že šlape na 200 procent. Po sešupu se vrátíme na obvyklých 100 procent s nezaměstnaností okolo 10 procent. Nedej bože, že by přišla nová ekonomická krize. To bychom byli rázem v depresi a nezaměstnanost by raketově rostla. Byla by bída a hlad. Nechci být zlým prorokem, ale čeká nás to, a to v horizontu zhruba tří až pěti let. Zde pak bude v celé své nahotě odkryt problém, že vlády nevytvářejí finanční polštář na překlenutí takových ekonomických výkyvů. Za socialismu tento polštář existoval a byl stále doplňován. Proto je také stále ještě co po komunistech rozkrádat i dnes. Počítám tedy, že za tři až pět let si lidé velmi rádi vzpomenou na komunisty a jejich politika bude opět středem zájmu. Bude totiž opravdu moc zle.

Otázkou na závěr je to, co s tím Vojtěch Filip udělá. Zatím dělá pravý opak toho, co by měl, a já mám skutečně reálnou obavu, že komunistická strana zanikne. Bude starou garniturou Filipů, Dolejšů, Kováčiků, ale i Drdáků zničena dříve, než přijde čas na její nový rozkvět a navrácení se k prostým lidem. Sice máme ve straně mladé, schopné a dravé lidi, ale ti, pokud nepřikyvují Filipovu klanu, tak se jim házejí cíleně klacky pod nohy a jsou umlčováni. Je to jen proto, že mladí by místo komerční politiky rádi dělali skutečnou komunistickou politiku.

A to je konec básníků - pardon, komunistů v Čechách.

