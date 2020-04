Oldřich Rambousek: Kolář. I to jméno zní blbě a nehodí se ani jako nadávka

Co je to za člověka, ten pan Kolář, když si své ego musí posilovat soubojem s již dávno zemřelým člověkem? Co je to za primitiva, jenž pro své osobní zviditelnění musí strhávat památníky? To asi nebude člověk ryzího charakteru, viďte? Je to ubožák a zbabělec, jenž aby vyhrál, tak vede souboj s mrtvým, neboť živému se bojí postavit z očí do očí. Vyzývám tě tedy, Koláři. Pojď. Čekám na tebe. Jsem živý a má sevřená pěst čeká.

Myslím to vážení zcela vážně, neboť tento povrchní pokrytec místo toho, aby v krizové době pomáhal svým občanům, tak se věnuje svým zvrhlým choutkám, aby se uspokojil. Je mi smutno z toho, jaké může mít město Praha a její městské části zastupitele a starosty. Co za svinstva ještě spácháte? Budete také pálit knihy, jako v době mistra Jana Husa, nebo to uděláte po vzoru nacistů? Ano jistě, chápu. Nacisté jsou vám bližší, neb se v hojném počtu mnozí z vás účastní nacistických sletů a školení, které pořádá sudetoněmecký landsmanšaft. Opovrhuji i firmou, která sochu maršála Koněva fyzicky odstranila. Já vím, dostali jste zaplaceno, ale to vám není hanba? Stojí vám za jidášský groš, abyste se i vy stali nástrojem překrucování dějin a hanobení památky člověka, který měl velký podíl na tom, že dnes můžete žít?? Většina slušných lidí by to neudělala a slušná firma také ne.

O maršálu Koněvovi tvrdíte, milá pravice, že byl masovým vrahem. Ale kdež. Sice se podílel na některých diskutabilních akcích, ale byl to v první řadě voják, a ne politik. Plnil rozkazy, které mu byly dány. Že takto nemluvíte o Winstonu Churchillovi, který masovým vrahem skutečně byl a na jehož politická zadání a rozkazy se vraždilo? Koněv rozkazy plnit musel, ale takový Churchill je přímo vydával. Vynášíte do nebes Bushe, Clintona, Obamu, ale to jsou také masoví vrazi, a to vám, vy pokrytci nevadí? Nevadí vám, že ten tolik oslavovaný Havel a jeho kumpáni zavedli v naší zemi kapitalismus s oligarchickými a mafiánskými praktikami, které dovedly tisíce Čechů k sebevraždě? Byl to Havel a jeho kumpáni, díky kterým jsme zotročenou a bezbrannou zemí, ale jemu stavíte ony trapné lavičky, či po něm pojmenováváte ulice. Přitom Havel byl proti Koněvovi úplná nula!

Jsme to, vážení, divný národ. Těmi, kterým vděčíme za život, opovrhujeme a těmi, kteří nás sice pomalu, ale zato neustále zabíjejí, lezeme do prdele. Co to ukazuje? Jsme skutečně tak hloupí? Proč ti Češi volí do veřejných funkcí takový dobytek!

Já osobně se tady a na tomto místě omlouvám vnučce maršála Koněva a Ruské federaci zároveň a věřte, milí ruští přátelé, že Praha není Česko a Kolář není všecko. Dle veřejných reakcí většina lidí jeho počin odsuzuje. Osobně jsem i připraven poskytnout část svého pozemku na znovuvztyčení jeho památníku.

