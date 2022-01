Oldřich Rambousek: Nechci nést spoluzodpovědnost za mrtvé Rusy a Ukrajince

reklama

Svým způsobem je mi Ukrajiny a Ukrajinců líto, neboť se stali obětí sprosté hry západu, kde pravidla hry určuje úplně někdo jiný, jenom ne oni. Neprohlédli skutečné záměry západu, neb byli oslněni leskem slibovaného zlatého telete. Nedošlo jim, že v této hře mohou přijít o svou zemi, a že pro západní chtíč může zemřít statisíce Ukrajinců. Nepochopili, že oni jsou jen obětovatelnou návnadou ve sporu USA a západ versus Rusko.

Ten, kdo tvrdí, že se jedná o boj za svobodnou Ukrajinu, či nedej bože za Ukrajince, tak bezostyšně lže. Ukrajinci v podstatě vůbec nikoho nezajímají. Kdyby toto území bylo bez nich, tak by už bylo určitě hotovo, neboť jde v první řadě o ono území. Má totiž společnou hranici s Ruskem a získá-li toto území západ, či volný přístup do něj, tak získá značnou vojenskou a logistickou výhodu. Ukrajina jinak sama osobě, kdyby ležela třeba v Africe, tak si ji nikdo ani nevšimne, neboť nemá nic tak zajímavého, co by stálo za válku. Tento fakt by si měli Ukrajinci rychle uvědomit. Bohužel pro Ukrajince platí totéž co pro ČR. Neumíme si vládnout sami. My Češi máme s Ukrajinci mnoho společného a především to, že jsme si vlastní samostatnosti a svobody nikdy moc neužili. Nicméně bychom si měli uvědomit, že patříme mezi slovanské národy, a že západ nám nikdy nic dobrého neudělal a vždy, jak mohl, tak nás podrazil, či obětoval.

Západ se snaží Rusko zničit už hodně dlouho. Na přímou vojenskou intervenci nemá koule, neboť již mnohokrát dostal lidově řečeno přes držku. O co však jde?? Vyhubit Rusy? Ale kdež. Nerostné zdroje to jsou. O ty jde. Ona to i potvrdila ta slavná eurounijní Uršula, když pronesla slova o tom, proč má mít Rusko tak obrovské nerostné zdroje. Že prý je to nespravedlivé. Ono však také bylo nespravedlivé, když Francie, Anglie, Španělsko a Holandsko surovinově plundrovati své kolonie a běžní lidé v oněch koloniích otročili. O tom však Uršula raději mlčí. Pro západ pokračuje rozbíjení Ruska v současnosti dost pomalu. Už léta je používán stále stejný scénář skrze ovlivňování vnitropolitického dění v daných zemích. Československo s tímto scénářem mělo co dělat v roce 1968 a 1989, kdy západem placené nekalé živly působily na citlivá místa ve společnosti, čímž byl působen rozklad morální, tak společenský.

Ukrajina si tímto scénářem také prošla a ten vyvrcholil Majdanem. V Kyjevě bylo mnoho mrtvých. Od té doby jde Ukrajina dolů a dostala se až do role prodejné děvky. Při životě ji drží pouze peníze ze západu. Už dávno to není suverenní stát, který si o svém osudu může rozhodovat sám. Stejný způsob byl použit i v Kazachstánu, kde se západ snažil započít vnitřní rozklad země, ale tyto praktiky se snaží tajné služby přes neziskové organizace praktikovat i v jiných post-sovětských republikách, ale i v Rusku samotném. Nebo si snad myslíte, že Kazaši vyšli do ulic skutečně proto, že stát zdražil pohonné hmoty, které vycházejí na 6 korun za litr?? Tomu by věřil jenom úplný blbec.

Na závěr malý vzkaz pro občany Ukrajiny! Uvědomte si prosím, kdo jste a kam patříte. Ve skutečnosti nebráníte svou zemi, ale vytváříte nevědomky předpolí pro cizí vojska a jejich válku, kde po dosažení cílů budete i vy zničeni a vaše zem taktéž. Pak již nebude nikoho, kdo by se na vaši stranu postavil. Dokud byla Ukrajina a Rusko jedno – bylo dobře. Tak nějak platí – zlaté časy, když to ještě stálo za hovno!

Oldřich Rambousek

