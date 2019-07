Oldřich Rambousek: Říkají si celebrity a přitom... Chce se pan Bartoška vyrovnat principálovi Hrušínskému?

Pan Bartoška rád pořádá festivaly a je také velmi rád, když je nazýván ředitelem. Dělá to dobře jeho ješitnému egu a jako bonus má slušný bakšiš v kapse. Každý z nás by se však měl zamyslet nad tím, jaké to celebrity mají ve Varech každoroční slet. Některá jména se zajímavým způsobem opakují a nejsou to lidé od takzvaného kumštu, ale lidé z politiky a byznysu. Dále zde naleznete elitní kurvy, tedy pardon, sexuální pracovnice a také se zde nalézá dosti příslušníků té teplejší části obyvatelstva. Nechci být hrubý, ale táži se. Na tohle jsou mrhány prostředky, vytvořené prací dělnické třídy? Dáváme peníze na to, aby naše takzvané celebrity chodily po Varech ožralé jako prase? Možná je to dekadentní, ale některé z nich neudrží ani vlastní moč. Kde to jsme? To je společenský přínos?

Nešlo si nepovšimnout, že na festivalu oslňovala diváckou kulisu svou přítomností i rádoby celebrita Geislerová. Ano, ta Geislerová, která tolik byla vidět a slyšet na demonstracích proti vládě a Babišovi, a přitom se nestydí účastnit se něčeho, co vláda dotovala několika desítkami milionů! Jak rozporuplné. Má ta žena vůbec mozek v hlavě? Na jedné straně se podílí na rozvracení republiky, a na straně druhé se účastní toho, co republika platí? Asi to nebude o mozku, co myslíte? Nebo to je taková krasavice? No, nevím jak vy, ale můj typ to není. Přijde mi, že má nohy jak záchodovej pavouk.

Osobně mi přijde, že festival ve Varech je úplnou zbytečností. Nedal bych jim z daní obyvatel republiky ani korunu. Ať si ti komedianti vydělají na sebe sami, ať si ten festival platí pan Bartoška ze svého, když má tu potřebu se předvádět. Vždyť oni neumí nic jiného, než mít jen nataženou ruku jako principál Hrušínský! Pořád jen berou dotace, ale slušnou prací se jim živit nechce. Už ani to herecké řemeslo moc neumějí, protože nemyslí na nic jiného, než na peníze.

Ty dnešní celebrity divadelní scény a filmového plátna nesahají dřívější generaci umělců ani po gumičku od ponožek. Dnes jsme ve stavu, že musíme smutně konstatovat, že umělce jsme měli, ale už nemáme. Ti dnešní strkají čumák do politiky, kšeftaření, propagandy, ale hrát už neumějí. Kde jsou ty časy dřívějších filmových a divadelních celebrit, a to, prosím, hráli za desetinu toho, oč si řeknou ti dnešní šumaři. Kde jsou ty časy Marvana, Sováka, Menšíka, Řandy, Libíčka, Medřické, Hlaváčové a dalších. Ano, to byli umělci a v našich srdcích zůstanou do smrti, protože nehráli jen pro peníze a hráli srdcem. Býval bych rád jako umělce uvedl i pana Svěráka, ale ten si bohužel svou angažovaností v politice hodně pošramotil jméno. Vůbec mu nevyčítám jeho členství v KSČ, to ani omylem. Jméno si zkazil svým účelovým převlékáním kabátů a svými skutečně smysluplnými proklamacemi. Možná že kdyby pan Svěrák dožil svůj život jako herec a režisér a nestrkal nos do politiky, které rozumí jak koza petrželi, tak by u občanské společnosti tolik nepoklesl. Dnes je pro srandu králíkům, pan stále pomýlený. Kdo se však, pane Svěráku, narodil bez páteře, tomu už nedoroste.

Je politováníhodné, že si z lidí, páni umělci, děláte srandu a dojnou krávu. Věnujte se, prosím, svému řemeslu a nedělejte ze sebe Svěráka nebo Bartošku, či Hrušínského a Mádla. Být za Svěráka se dá už dnes považovat za nadávku.

