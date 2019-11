Oldřich Rambousek: Školské odbory, paní učitelky a páni učitelé, vaše požadavky jsou drzost a sprostota

Ne snad, že bych učitelům a učitelkám nepřál zvýšení platů, ale jsem toho názoru, že plat by si měl každý nejen odpracovat, ale také zasloužit. Bohužel učitelky a učitelé mě nepřesvědčují, že jejich práce je natolik kvalitní, aby si zvýšení platů zasloužili. Je to smutné, ale opak je pravdou a hrdí na učitelky a učitele býti nemůžeme.

Proč tak zhurta, tážete se? Inu to je tak. Jsem už nějaký ten rok na světě a také jsem chodil do školy. Vychovali jsme se ženou tři děti a užili si s nimi své. Mám tedy se školou mnohé zkušenosti a s pedagogy taktéž. Na své děti mohu být hrdý, neb jsou šikovné a mají uplatnění. Co se týče oblasti práce, tak je o ně docela mela a kluci doslova nestíhají. Nikdy, a jsem za to rád, nenašli cestu k drogám, alkoholu nebo flákačskému stylu života. Není to však nikterak zásluha školy, ale rodiny, kde byli vychováváni tvrdším venkovským stylem, za což jsem byl někdy kritizován. Mnohokrát jsem se dostal se školou a učiteli do střetu, protože učí děti mnohdy nesmysly a pracují dle osvědčené politické teze. Ona teze zní: Chceš-li zkurvit národ, tak musíš zmršit mladou generaci. Je smutné, že tato teze stále platí a že nás rok 1989 v tomto bodě neposunul vpřed, ale hodil nás o 60 let nazpět!

Stalo se už běžným školským postupem, že dětem jsou od útlého věku mrzačeny mozečky propagandou a zcela účelovým výkladem historie, a to je doslova zločin. Není překrucována jen naše historie, ale i ta světová. Jaký si asi udělá ten malý človíček náhled na svět a na život? Chudáci ty děti, jejichž rodiče nemají potřebný rozhled a znalosti, aby jim někdo mohl říci pravdu. Pro příklad vám napíši o některých mých střetech s učiteli, abyste byli v obraze.

Poměrně zábavná jsou ve smyslu překrucování známá data z druhé světové války. V učebnicích se nikde nedočtete, že Hitlerovi k moci pomohli především USA a Britové. Nešlo jen o peníze, ale i o potřebné dodávky klíčových surovin. Suroviny dodával do Německa po jistý čas i Sovětský svaz. Ke skutečné moci však Hitlerovi nejvíce pomohly americké peníze. Firma Standard Oil dodávala do Německa ropu, IBM vytvořilo registrační systém pro vězně na principu děrných štítků, firma Ford dodávala své nákladní vozy a za války je ve Francii pro Wehrmacht stále vyráběla. Dále se jednalo o firmy Boss, bankovní domy Rockefellerů, Rothschildů a další. Když jsem na toto téma zpracoval písemnou práci, tak učitelka dějepisu na střední škole sdělila: No jo, pan Rambousek, ten by popřel i holocaust. To jsou výmysly, co píše, ale paní učitelka má smůlu, to jsou doložitelná fakta, která se však neučí.

Něco podobného platí i v otázce osvobození Plzně. Američané Plzeň neosvobodili. Byl to český odboj, který Němce vyhnal. Amíci pouze vstoupili jakožto spojenecká armáda do Plzně první, toť vše. Plzeň však již byla svobodná a jen nechápu, proč se neučí ta povznášející pravda o hrdinství Čechů a že to byli oni, kdož Plzeň osvobodili. Je snad český odboj méněcenný? Podobně se ve škole lže i o Havlovi, Schwarzenbergovi, socialismu, církevních restitucích, válce v Iráku atp. Musel bych psát velmi dlouho, než bych výčet těch nesmyslů mohl ukončit.

Své výtky jsem řešil i s ředitelkou jedné nejmenované školy. Ta mi k mému údivu řekla: Víte, já vím, že máte pravdu, ale my to takhle učit musíme. Tedy učitelé musí učit lež? Kde to jsme? To je odkaz sametové revoluce? Kde je učitelská stavovská čest?

Závěrem to velmi zjednoduším. Dokud učitelé budou učit nepravdy a budou kazit mladou generaci, tak si nezaslouží ani korunu navíc. A stávkovat se vám chce? Vodní děla na vás, a pak bič. My občané přeci nechceme, abyste za naše vlastní peníze mršili naše děti.

S pokorou a úctou si vždy rád zhlédnu film Vyšší princip nebo Škola základ života. To byl učitelský sbor! Vím, že to jsou jen filmy, ale takto by to mělo být. Pan Smolík ve filmu Vyšší princip jasně ukázal, že učitelské řemeslo je těžké a musí obsahovat čest, hrdost, etiku a vyšší princip mravní. To není o penězích, vážení, ale o charakteru člověka. Úroveň školství, která nám velmi upadla, nepozvednou vyšší mzdy učitelů. Charakter se koupit nedá! No, a jestli si myslíte, že to spravíte penězi, tak škoda jich! Je to házení perel sviním.

Psali jsme: Oldřich Rambousek: Kalouskovy bláboly ke státnímu rozpočtu aneb Alzheimer je sviňa Oldřich Rambousek: Poprvé jsem slyšel od pana Schwarzenberga pravdu Oldřich Rambousek: Chcete být politicky a společensky nenormální? Máte možnost Oldřich Rambousek: Zemřel Karel Gott. Dobrá zpráva?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.